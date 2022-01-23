23 Ocak altın fiyatları canlı: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar kaç TL oldu? Cumhuriyet altın ve bilezik yükseldi

Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar kaç TL oldu? Son dakika altın fiyatlarında hareketlilik hakim! Gündemden düşmeyen altın fiyatlarında yükseliş boy gösterdi. 23 Ocak altın fiyatları canlı olarak haberimizde! Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.129,00 TL, reşat altını da alış fiyatı 5.161,47 TL olarak göze çarpttı. İşte altında yeni gelişmeler...