Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.01.2022 09:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2022 09:13
    ABONE OL

    23 Ocak altın fiyatları canlı: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar kaç TL oldu? Cumhuriyet altın ve bilezik yükseldi

    Gram altın bugün ne kadar? 23 Ocak altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükseldi mi, düştü mü? Bugün altın alınır mı satılır mı? Hafta sonu da vatandaşların gündeminde yer alan güncel altın fiyatlarına haberimizde yer verdik. Yatırımını altından yana kullananlar, düğünde altın takacak olanlar gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak bakılan altın fiyatlarında son durum haberimizde! Bugün altın güne yükselişle başladı. Gram altının alış fiyatı 792,10 TL oldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise anlık 789,98 TL olarak kaydedildi. İşte güncel son dakika canlı altın fiyatları...

    23 Ocak altın fiyatları canlı

    Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar kaç TL oldu? Son dakika altın fiyatlarında hareketlilik hakim! Gündemden düşmeyen altın fiyatlarında yükseliş boy gösterdi. 23 Ocak altın fiyatları canlı olarak haberimizde! Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.129,00 TL, reşat altını da alış fiyatı 5.161,47 TL olarak göze çarpttı. İşte altında yeni gelişmeler...

    23 OCAK ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 792,10

    Gram altın satış: 792,25

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.281,00

    Çeyrek altın satış: 1.310,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.564,00

    Yarım altın satış: 2.622,00

    TAM ALTIN NE KADAR?

    14 ayar altın alış: 431,78

    14 ayar altın satış: 524,07

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.129,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.223,00

        ATA ALTIN NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 719,10

        22 ayar bilezik satış: 723,60

        REŞAT ALTIN NE KADAR?

        Reşat altın alış: 5.161,47

        Reşat altın satış: 5.255,95

        KULPLU REŞAT ALTIN NE KADAR?

        Kulplu reşat altın alış: 5.163,69

        Kulplu reşat altın satış: 5.258,20
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ömür Erez’in dayısı konuştu: Tek derdi...
        Haberler Ekonomi 23 Ocak altın fiyatları canlı: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar kaç TL oldu? Cumhuriyet altın ve bilezik yükseldi
            SON DAKİKA