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    Yeni asgari ücretle işsizlik maaşı arttı! İşten ayrılana ayda 3.972TL... Başvuruda 30 güne dikkat

    Yeni asgari ücretle işsizlik maaşı da arttı. 10 aya kadar verilen maaş en az bin 986, en çok 3 bin 972 lira oldu. Başvuruda 30 güne dikkat edin... İşte tüm detaylar.

    Çığıl Ön Yener
    İşten ayrılana ayda 3.972 TL

    Bu yılki asgari ücretin net 4 bin 253, brüt 5 bin 4 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltti. Asgari ücret artışının etkilediği alanlardan biri, işsizlik ödeneği oldu. İşsiz kalanlara son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor. Ancak ödeneğin tutarı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Buna göre asgari ücret zammı, asgari ücretlinin işsiz kalması halinde alacağı ödeneği de, işsizlik ödeneğinin tavan tutarını da yükseltti.



    4 AYLIK ORTALAMA
    Bu yıl brüt asgari ücret 5 bin 4 lira oldu. Bu orana göre en düşük işsizlik maaşı 2 bin 1 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 3 liraya yükseldi. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az bin 986 lira, en çok 3 bin 972 lira 82 geçecek. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için Ocak'ta işten çıkanlara en az bin 561, Şubat'ta ayrılanlara en az bin 703, Mart'ta işten çıkanlara için en az bin 844, Nisan'da ayrılanlara da en az bin 986 lira işsizlik ödeneği bağlanacak. En yüksek işsizlik ödeneği de 3 bin 972 lira olacak.



    NASIL ALINIYOR?
    İşsizlik maaşını almak için şartları sağlamak yetmiyor, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak da gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov. tr adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.



        3 ŞARTI VAR
        ● Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
        ● Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
        ● Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.



        10 AYA KADAR MAAŞ
        Son 3 yıl içinde;
        ● 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün,
        ● 900 gün sigortalı çalışanlara 240 gün,
        ● 1080 gün sigortalı çalışanlara 300 gün süre ile işsizlik maaşı veriliyor.

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        Haberler Ekonomi Yeni asgari ücretle işsizlik maaşı arttı! İşten ayrılana ayda 3.972TL... Başvuruda 30 güne dikkat
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