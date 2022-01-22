Yeni asgari ücretle işsizlik maaşı arttı! İşten ayrılana ayda 3.972TL... Başvuruda 30 güne dikkat

Bu yılki asgari ücretin net 4 bin 253, brüt 5 bin 4 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltti. Asgari ücret artışının etkilediği alanlardan biri, işsizlik ödeneği oldu. İşsiz kalanlara son 4 aylık ortalama brüt kazançlarının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği veriliyor. Ancak ödeneğin tutarı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Buna göre asgari ücret zammı, asgari ücretlinin işsiz kalması halinde alacağı ödeneği de, işsizlik ödeneğinin tavan tutarını da yükseltti.
4 AYLIK ORTALAMA
Bu yıl brüt asgari ücret 5 bin 4 lira oldu. Bu orana göre en düşük işsizlik maaşı 2 bin 1 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 3 liraya yükseldi. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az bin 986 lira, en çok 3 bin 972 lira 82 geçecek. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için Ocak'ta işten çıkanlara en az bin 561, Şubat'ta ayrılanlara en az bin 703, Mart'ta işten çıkanlara için en az bin 844, Nisan'da ayrılanlara da en az bin 986 lira işsizlik ödeneği bağlanacak. En yüksek işsizlik ödeneği de 3 bin 972 lira olacak.
NASIL ALINIYOR?
İşsizlik maaşını almak için şartları sağlamak yetmiyor, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak da gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov. tr adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.