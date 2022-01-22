Yeni asgari ücretle işsizlik maaşı arttı! İşten ayrılana ayda 3.972TL... Başvuruda 30 güne dikkat





4 AYLIK ORTALAMA

Bu yıl brüt asgari ücret 5 bin 4 lira oldu. Bu orana göre en düşük işsizlik maaşı 2 bin 1 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 3 liraya yükseldi. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az bin 986 lira, en çok 3 bin 972 lira 82 geçecek. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için Ocak'ta işten çıkanlara en az bin 561, Şubat'ta ayrılanlara en az bin 703, Mart'ta işten çıkanlara için en az bin 844, Nisan'da ayrılanlara da en az bin 986 lira işsizlik ödeneği bağlanacak. En yüksek işsizlik ödeneği de 3 bin 972 lira olacak.