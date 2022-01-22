İlandaki kiralık ev fiyatları incelendi! Antalya ve İstanbul yüzde 85 artışla rekor kırdı





MARDİN SON SIRADA

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileri üzerinden hazırlanan 'sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü' raporuna göre; Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Aralık'ta yüzde 68.7 oldu. Kiralıkların ortalama metrekare fiyatı 26 liraya yükseldi. En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller yüzde 84.8 ile Antalya, yüzde 84.6 ile İstanbul, yüzde 80 ile Muğla, yüzde 77.1 ile Mersin ve yüzde 70 ile Tekirdağ oldu. En düşük kira artışının görüldüğü iller ise yüzde 30 ile Van, yüzde 25 ile Denizli, yüzde 24.7 ile Kahramanmaraş, yüzde 22.7 ile Trabzon ve yüzde 20 ile Mardin olarak sıralandı.