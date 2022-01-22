İlandaki kiralık ev fiyatları incelendi! Antalya ve İstanbul yüzde 85 artışla rekor kırdı

MARDİN SON SIRADA
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileri üzerinden hazırlanan 'sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü' raporuna göre; Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Aralık'ta yüzde 68.7 oldu. Kiralıkların ortalama metrekare fiyatı 26 liraya yükseldi. En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller yüzde 84.8 ile Antalya, yüzde 84.6 ile İstanbul, yüzde 80 ile Muğla, yüzde 77.1 ile Mersin ve yüzde 70 ile Tekirdağ oldu. En düşük kira artışının görüldüğü iller ise yüzde 30 ile Van, yüzde 25 ile Denizli, yüzde 24.7 ile Kahramanmaraş, yüzde 22.7 ile Trabzon ve yüzde 20 ile Mardin olarak sıralandı.
METREKARESİ 40 TL
Kiralık ilan metrekare fiyatı yıllık artış oranı Aralık'ta bir önceki aya göre İstanbul'da ve İzmir'de yaklaşık 6, Ankara'da ise 0.6 puan yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 84.6, Ankara'da yüzde 62.6, İzmir'de ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Böylece, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul'da 40, Ankara'da 18, İzmir'de ise 26 liraya ulaştı.