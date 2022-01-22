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    İlandaki kiralık ev fiyatları incelendi! Antalya ve İstanbul yüzde 85 artışla rekor kırdı

    Konut piyasasında fiyatlardaki hareketlilik devam ediyor. İlanlardaki kiralık fiyatları incelendi. Antalya ve İstanbul yüzde 85 artış ile kiralık evde rekortmen iller oldu.

    Kiralar çıldırdı

    Konut piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Satılıklar gibi, kiralık ev fiyatları da yükseliyor. Kira artışında listenin başını ise yüzde 85 ile Antalya ve İstanbul çekiyor.



    MARDİN SON SIRADA
    Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileri üzerinden hazırlanan 'sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü' raporuna göre; Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Aralık'ta yüzde 68.7 oldu. Kiralıkların ortalama metrekare fiyatı 26 liraya yükseldi. En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller yüzde 84.8 ile Antalya, yüzde 84.6 ile İstanbul, yüzde 80 ile Muğla, yüzde 77.1 ile Mersin ve yüzde 70 ile Tekirdağ oldu. En düşük kira artışının görüldüğü iller ise yüzde 30 ile Van, yüzde 25 ile Denizli, yüzde 24.7 ile Kahramanmaraş, yüzde 22.7 ile Trabzon ve yüzde 20 ile Mardin olarak sıralandı.



    METREKARESİ 40 TL
    Kiralık ilan metrekare fiyatı yıllık artış oranı Aralık'ta bir önceki aya göre İstanbul'da ve İzmir'de yaklaşık 6, Ankara'da ise 0.6 puan yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 84.6, Ankara'da yüzde 62.6, İzmir'de ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Böylece, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul'da 40, Ankara'da 18, İzmir'de ise 26 liraya ulaştı.



        ANKARA'NIN ŞAMPİYONLARI
        Raporda Ankara'nın ilçelerindeki kira fiyatı artış oranları da incelendi. Son 1 yılda en yüksek artışın gerçekleştiği ilçe yüzde 98.6 ile Gölbaşı olurken;, Çankaya yüzde 74.4, Yenimahalle yüzde 68.1, Etimesgut yüzde 66.7 ve Pursaklar yüzde 65.1 ile takip etti. En düşük kira fiyatı artışı Polatlı'da yüzde 31.4 hesaplandı ve sırasıyla Çubuk yüzde 36.4, Sincan yüzde 41.8, Akyurt yüzde 44.7 ve Altındağ yüzde 46 ile en düşük kira fiyatı artışlarının gerçekleştiği ilçeler oldu.

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        Haberler Ekonomi İlandaki kiralık ev fiyatları incelendi! Antalya ve İstanbul yüzde 85 artışla rekor kırdı
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