'Göreme'yen kalmasın! Dünyanın en popüler seyahat noktaları arasında Türkiye'den 2 adres girdi





HAVA YASTIĞI YERİNE ATLET!

Bazı araç satıcıları çeşitli hilelerle alıcıları kandırırken, sattıkları aracı sahte ekspertiz raporu ile 'sorunsuz' olarak gösteriyor. Oto ekspertiz işlemecisi Oktay Tarcan, aracın satın alınmadan önce ekspertize gösterilmesini tavsiye etti. Karşılaştığı ilginç durumları anlatan Tarcan, "Bir gün buraya gelen bir aracın hava yastıklarını kontrol ediyorduk. Baktığımızda hava yastıklarının olması gereken yerde bez parçaları gördük. Açıp baktığımızda ise içinden atlet çıktı" diye konuştu.



HESABINI YAP AZ ÖDE

Daha az fatura ödemek için evimizdeki cihazların ne kadar elektrik tükettiğini bilmek gerekiyor. Doğru kullanım ödemeyi düşürüyor..

Evimizde sürekli kullandığımız cihazlar, biz evde yokken bile elektrik tüketmeye devam ediyor. Daha az fatura ödemek için elektrikli cihazların ne kadar tükettiğini bilmek ve onları doğru kullanmak gerekiyor. Elektrikte yılbaşı itibarıyla kademeli tarifeye geçilirken; abonelerin elektrik tüketimleri, limit altı ve üstü olarak iki kategoride hesaplanıyor. Kademeli tarifede üst limite geçiş için sınır olarak belirlenen aylık 150 kilowattsaatlik (kWh) tüketimde fatura bedeli 206 lirayı geçmiyor. Bu 150 kWh'lik miktar, aydınlatma ve temel ev araçları gibi tüm kullanımlara yetiyor. Haftanın her günü 10 saat açık kalan ortalama bir televizyon ayda yaklaşık 27 kWh, 7 gün 24 saat çalışan bir buzdolabı ayda 30 kWh, haftada 3 gün çalıştırılan çamaşır makinesi ayda 19 kWh, haftada 2 gün çalıştırılan bir bulaşık makinesi 10 kWh, her gün 1'er saat yakılan 6 tane normal ampul ayda 10 kWh, haftada 2 gün 1'er saat kullanılan ütü 19 kWh elektrik kullanıyor.