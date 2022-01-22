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    'Göreme'yen kalmasın! Dünyanın en popüler seyahat noktaları arasında Türkiye'den 2 adres girdi

    Dünyanın en popüler seyahat noktaları listelerine Türkiye’den 2 adres girdi. İstanbul ve Göreme ilk 10’da yer aldı... İşte sizler için derlediğimiz 22 Ocak TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    ’Göreme’yen kalmasın

    Dünyanın en büyük seyahat platformu TripAdvisor, 2022 yılının en popüler seyahat noktalarını seçti. Türkiye'den İstanbul ve Göreme, 2022'nin en popüler 10 noktası arasında gösterildi. İstanbul, dünyanın en pahalı seyahat noktaları ve en iyi yemek destinasyonları listelerinde 8'inci, en popüler şehir seyahati ve Avrupa'nın en popüler yerleri listelerinde 4'üncü sırada yer aldı. Göreme de dünyanın en popüler 10 trend destinasyonu listesinde 9'uncu sıraya yerleşti. İlk sırayı Mayorka'nın aldığı listede, Göreme'yi Santorini takip etti.



    15 BİN ÖĞRETMEN ATANIYOR
    15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili süreçte son viraja girildi. Atama tercih işlemleri dün itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, öğretmen adaylarının atama tercihleri 26 Ocak'a kadar alınacak. 15 bin öğretmen ataması 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek. En çok atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği olacak. Atamaya esas teşkil eden 110 alandan her birine kontenjan verildi. 15 bin öğretmenin yüzde 50'si, yani 7 bin 500'ü İstanbul'a atanacak.



    ARAÇ SAHİPLERI DİKKAT! MOTORLU
    Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit için ödemeleri için 9 gün kaldı. Bu yıl en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmıştı. Araç sahipleri aracının motor gücü, tescil tarihi ve yaşına göre belirlenen verginin yarısını bu ay, kalan yarısını ise Temmuz ayında yatıracak. Ayrıca bazı bankalar araç sahiplerine 2 ya da 3 taksit imkanı sunuyor.



        HAVA YASTIĞI YERİNE ATLET!
        Bazı araç satıcıları çeşitli hilelerle alıcıları kandırırken, sattıkları aracı sahte ekspertiz raporu ile 'sorunsuz' olarak gösteriyor. Oto ekspertiz işlemecisi Oktay Tarcan, aracın satın alınmadan önce ekspertize gösterilmesini tavsiye etti. Karşılaştığı ilginç durumları anlatan Tarcan, "Bir gün buraya gelen bir aracın hava yastıklarını kontrol ediyorduk. Baktığımızda hava yastıklarının olması gereken yerde bez parçaları gördük. Açıp baktığımızda ise içinden atlet çıktı" diye konuştu.

        HESABINI YAP AZ ÖDE
        Daha az fatura ödemek için evimizdeki cihazların ne kadar elektrik tükettiğini bilmek gerekiyor. Doğru kullanım ödemeyi düşürüyor..
        Evimizde sürekli kullandığımız cihazlar, biz evde yokken bile elektrik tüketmeye devam ediyor. Daha az fatura ödemek için elektrikli cihazların ne kadar tükettiğini bilmek ve onları doğru kullanmak gerekiyor. Elektrikte yılbaşı itibarıyla kademeli tarifeye geçilirken; abonelerin elektrik tüketimleri, limit altı ve üstü olarak iki kategoride hesaplanıyor. Kademeli tarifede üst limite geçiş için sınır olarak belirlenen aylık 150 kilowattsaatlik (kWh) tüketimde fatura bedeli 206 lirayı geçmiyor. Bu 150 kWh'lik miktar, aydınlatma ve temel ev araçları gibi tüm kullanımlara yetiyor. Haftanın her günü 10 saat açık kalan ortalama bir televizyon ayda yaklaşık 27 kWh, 7 gün 24 saat çalışan bir buzdolabı ayda 30 kWh, haftada 3 gün çalıştırılan çamaşır makinesi ayda 19 kWh, haftada 2 gün çalıştırılan bir bulaşık makinesi 10 kWh, her gün 1'er saat yakılan 6 tane normal ampul ayda 10 kWh, haftada 2 gün 1'er saat kullanılan ütü 19 kWh elektrik kullanıyor.



        AYLIK TÜKETİMLER
        Televizyon/Her gün 10 saat: 27 kWh
        Elektrik süpürgesi/Haftada 1 saat: 3 kWh
        6 ampul/Her gün 1'er saat: 10 kWh
        Ütü/Haftada 2 gün 1'er saat: 19 kWh
        Kettle/Her gün 20 dakika: 18.48 kWh
        Fırın/Haftada 2 kez: 30.00 kWh
        Saç kurutma makinesi/Her gün 12 dakika: 12.32 kWh
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        Haberler Ekonomi 'Göreme'yen kalmasın! Dünyanın en popüler seyahat noktaları arasında Türkiye'den 2 adres girdi
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