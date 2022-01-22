'Göreme'yen kalmasın! Dünyanın en popüler seyahat noktaları arasında Türkiye'den 2 adres girdi

Dünyanın en büyük seyahat platformu TripAdvisor, 2022 yılının en popüler seyahat noktalarını seçti. Türkiye'den İstanbul ve Göreme, 2022'nin en popüler 10 noktası arasında gösterildi. İstanbul, dünyanın en pahalı seyahat noktaları ve en iyi yemek destinasyonları listelerinde 8'inci, en popüler şehir seyahati ve Avrupa'nın en popüler yerleri listelerinde 4'üncü sırada yer aldı. Göreme de dünyanın en popüler 10 trend destinasyonu listesinde 9'uncu sıraya yerleşti. İlk sırayı Mayorka'nın aldığı listede, Göreme'yi Santorini takip etti.
15 BİN ÖĞRETMEN ATANIYOR
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili süreçte son viraja girildi. Atama tercih işlemleri dün itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, öğretmen adaylarının atama tercihleri 26 Ocak'a kadar alınacak. 15 bin öğretmen ataması 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek. En çok atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği olacak. Atamaya esas teşkil eden 110 alandan her birine kontenjan verildi. 15 bin öğretmenin yüzde 50'si, yani 7 bin 500'ü İstanbul'a atanacak.
ARAÇ SAHİPLERI DİKKAT! MOTORLU
Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit için ödemeleri için 9 gün kaldı. Bu yıl en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmıştı. Araç sahipleri aracının motor gücü, tescil tarihi ve yaşına göre belirlenen verginin yarısını bu ay, kalan yarısını ise Temmuz ayında yatıracak. Ayrıca bazı bankalar araç sahiplerine 2 ya da 3 taksit imkanı sunuyor.