TOKİ Kayabaşı, Hoşdere 1+1 2+1 3+1 konut kura sonuç tarihi! TOKİ 2022 İstanbul Başakşehir kura çekilişi ne zaman?

TOKİ 2022 yılında da projelerine devam ediyor. Son olarak İstanbul Başakşehir'de iki ayrı mahallede konut projesi kapsamında yüzlerce aileyi ev sahibi yapacak. Çalışmalar devam ederken kura için vatandaşların başvuruları alındı. 10 Ocak'ta başlayan başvuru işlemleri 21 Ocak'ta sona erecek. Başvuruların sonuna gelinmesiyle birlikte kura çekiliş tarihi merak konusu oldu. Çekilişler noter huzurunda canlı gerçekleştirlecek. Peki TOKİ 2022 İstanbul Başakşehir kura çekilişi ne zaman? TOKİ Kayabaşı, Hoşdere 1+1 2+1 3+1 konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtları...
TOKİ 2022 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Başakşehir konut projesi başvuruları 21 Ocak'ta sonae erecek. Kura noter huzurunda canlı olarak 02 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşecek. Çekilişi TOKİ'nin sosyal medya hesapları ve web sayfasından canlı olarak izleyebilirsiniz.
TOKİ KAYABAŞI, HOŞDERE KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura sonuçları ve isim listesi www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ internet sitesinden öğrenilebilecek.
BAŞAKŞEHİR'DE 1+1, 2+1, 3+1 KONUTLAR...
İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacak.