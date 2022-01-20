Eksik bildirime dikkat! Hileli maaş tazminat kazandırır

Milyonlarca çalışan yaptığı iş karşılığında maaş alıyor. İş Kanunu ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, kurallarını da belirliyor. Ücretin ödenme süreleri de kanunla belirleniyor.
Buna göre, ücret en geç ayda bir ödeniyor. Maaşı bilerek ve kötü niyetle 20 günden fazla geciktirilen işçiler, isterse bireysel isterse toplu olarak iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabiliyor ya da işçiler haklı fesih ile kıdem tazminatını talep edebiliyor.
NE YAPMAK GEREKİYOR?
Bazı işverenler de işçisine gerçekte daha yüksek maaş ödemesine rağmen onu resmi kayıtlarda asgari ücretli gibi gösteriyor.