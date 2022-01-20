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    Eksik bildirime dikkat! Hileli maaş tazminat kazandırır

    Maaşı kötü niyetle geciktirilen ya da düşük gösterilen çalışanlar haklı fesihle tazminat hakkı elde ediyor. Bunun için durumu belgelemek önem taşıyor...

    Hileli maaş tazminat kazandırır

    Milyonlarca çalışan yaptığı iş karşılığında maaş alıyor. İş Kanunu ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, kurallarını da belirliyor. Ücretin ödenme süreleri de kanunla belirleniyor.

    Buna göre, ücret en geç ayda bir ödeniyor. Maaşı bilerek ve kötü niyetle 20 günden fazla geciktirilen işçiler, isterse bireysel isterse toplu olarak iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabiliyor ya da işçiler haklı fesih ile kıdem tazminatını talep edebiliyor.

    NE YAPMAK GEREKİYOR?
    Bazı işverenler de işçisine gerçekte daha yüksek maaş ödemesine rağmen onu resmi kayıtlarda asgari ücretli gibi gösteriyor.

        Maaş hilesi yapılan işçi, haklı fesih ile tazminat kazanıyor, işveren ise ceza alıyor. Maaşınız düşük gösteriliyorsa öncelikle işverenden bordroda gerçek ücreti göstermesi konusunda talepte bulunun.

        Ayrıca firmayı ALO 170'e ihbar edebilirsiniz. Tazminatı gerektiren haklı fesih sebeplerinden birisi, işverenin gerçek ücreti bordroya yansıtmayıp saklamasıdır. Bu gerekçeyle işten ayrılıp tazminatınızı talep edebilirsiniz. Ancak önce durumu belgeleyin. İşverenin hileli düzenlediği bordrolar yanıltıcı belge işlemi görmektedir.

        Vergi Usul Kanunu 359'a göre de bunun karşılığı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Ayrıca, ücretin vergisi de 3 kat ceza ve gecikme faizi ile birlikte talep ediliyor. Bir de ödenmeyen sigorta primlerinin cezası bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi Eksik bildirime dikkat! Hileli maaş tazminat kazandırır
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