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    • Ekonomi
    • 18.01.2022 15:48
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    • 18.01.2022 15:48
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    18 Ocak bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu? Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Uzman yorumları...

    Bitcoin, Ethereum, Dogecoin gibi kripto para birimlerinde yaşanan son dakika gelişmeleri önemle takip ediliyor. Bu doğrultuda yatırımı olanlar anbean birimleri takip ederken öte yandan da uzman yorumlarını okuyor. Özellikle son günlerde kripto para birimlerinde yatay bir seyir görülüyor. Peki, 18 Ocak bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu? Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? İşte uzman yorumları...

    Bitcoin ne kadar, kaç dolar oldu?

    Kripto para birimleri hareketli dakikalar yaşanırken gözler son duruma çevrildi. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar yeni haftayla birlikte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin gibi kripto para birimlerindeki son gelişmeleri mercek altına aldı. Peki, 18 Ocak bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? İşte son durum...

    BİTCOİN NE KADAR, KAÇ DOLAR OLDU?

    Bitcoin 18 Ocak Salı saat 15.45 itibariyle 41 bin 671 dolar seviyelerinde seyrediyor.

    Yön arayışındaki Bitcoin bugün 42.000 doların altına geriledi. Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 2.5 değer kaybederek 41.700 doları gördü.

    Bitcoin seneye 46.500 dolar civarında başlamıştı. 5 Ocak'ta ise Fed'in erken faiz artırım sinyali vermesiyle kripto paralarda sert bir düşüş yaşandı. 10 Ocak'ta Bitcoin 40.000 doların altını gördü ancak buradan gelen tepki alımlarıyla söz konusu psikolojik seviyenin üzerinde tutundu.

        ETHEREUM DA GERİLEDİ

        Son 1 haftadır ise Bitcoin'de yatay bir seyir izleniyor. Yine de Bitcoin'in 2022'deki kaybı şu ana kadar yüzde 12 oldu. Bugün Ethereum da benzer şekilde yüzde 2.3'lük düşüşle 3.175 dolara geriledi.

        Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 92'si son 24 saatte değer kaybı yaşadı.
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        Haberler Ekonomi 18 Ocak bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu? Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Uzman yorumları...
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