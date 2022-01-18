18 Ocak bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu? Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Uzman yorumları...

ETHEREUM DA GERİLEDİ

Son 1 haftadır ise Bitcoin'de yatay bir seyir izleniyor. Yine de Bitcoin'in 2022'deki kaybı şu ana kadar yüzde 12 oldu. Bugün Ethereum da benzer şekilde yüzde 2.3'lük düşüşle 3.175 dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 92'si son 24 saatte değer kaybı yaşadı.