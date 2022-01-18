18 Ocak bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu? Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Uzman yorumları...

Kripto para birimleri hareketli dakikalar yaşanırken gözler son duruma çevrildi. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar yeni haftayla birlikte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin gibi kripto para birimlerindeki son gelişmeleri mercek altına aldı. Peki, 18 Ocak bitcoin ne kadar, kaç dolar TL oldu? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? İşte son durum...
BİTCOİN NE KADAR, KAÇ DOLAR OLDU?
Bitcoin 18 Ocak Salı saat 15.45 itibariyle 41 bin 671 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Yön arayışındaki Bitcoin bugün 42.000 doların altına geriledi. Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 2.5 değer kaybederek 41.700 doları gördü.
Bitcoin seneye 46.500 dolar civarında başlamıştı. 5 Ocak'ta ise Fed'in erken faiz artırım sinyali vermesiyle kripto paralarda sert bir düşüş yaşandı. 10 Ocak'ta Bitcoin 40.000 doların altını gördü ancak buradan gelen tepki alımlarıyla söz konusu psikolojik seviyenin üzerinde tutundu.