Ülkemizde geçen yıl en çok konut satışı yapılan 10 ilçesi belli oldu!

HANGARDAN HER AY 2 HÜRJET ÇIKACAK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in 1-2 ay içerisinde bütünüyle ortaya çıkacağını, 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu, 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet üretimini hedeflediklerini söyledi. Önce 4 prototip yapılacağını ve bunların uçuş testlerinde kullanılacağını anlatan Kotil, "Seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp, sonraki yıldan itibaren ayda 2, yılda 24 uçak yapmayı hedefliyoruz. Malezya ihalesi de 2025'te teslimat içeriyor. 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet hangardan çıkıp müşteriye teslim edilecek" dedi.



MEMURA KAZANÇ

3600 ek gösterge düzenlemesiyle kamuda ücret dengesizliği bitecek, kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. 25 yıllık öğretmenin emekli aylığı bin 150, ikramiyesi 37 bin lira artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kaymakam, emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak' çağrısı bu yıl hayata geçiriliyor. En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e gelecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek, kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanmasının önüne geçilecek. Yeni düzenlemeyle hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığı en az bin 150 lira, emekli ikramiyesi de yaklaşık 37 bin lira artacak. (Hazal ATEŞ)



KONFEDERASYONLARLA MASAYA OTURULACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmasını tamamlarken, Memur-Sen başta olmak üzere taraflarla değerlendirme yapılacak. Memur-Sen düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde bir çalışma yürütüyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, devletin fonksiyonel olması açısından kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenleme olacağını vurguladı.



YERLİ DOĞALGAZIN KALBİ FİLYOS'A YOL

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Ocak'ta Başkan Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zonguldak- Kilimli Yol Projesi'ni hizmete açacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "Hem Filyos Limanı'na ulaşım kolaylaşacak hem Zonguldak-Kilimli 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek. Bölgenin en büyük limanı ile Batı Karadeniz'in ihracat kapısı olan Zonguldak, kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumu, İç Anadolu ve İstanbul'a yakınlığı ile ulaşım açısından stratejik önem taşıyor."



MİLLİ RÜZGAR TÜRBİNİ SAHAYA ÇIKIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın işbirliğiyle yerli üretimi güçlendirmek için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile ASELSAN arasında yerli rüzgar türbini imalatının yapılması için sözleşme imzalandı. Projenin tanıtımı ise Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapılacak. Proje kapsamında üretilecek 4 megavatlık ilk 2 yerli türbin İzmir'de kullanılacak.



'EN İYİ İŞ YERİ' ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Turkcell, Kincentric Best Employers 2021 programı kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' ödülünü aldı. Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, ödülle ilgili, "Yeni yetenekleri çekebilme potansiyeline sahip bu ödül, çalışanlarımızın Turkcell markasına olan yüksek bağlılığını bir kez daha ortaya koydu" değerlendirmesini yaptı.



YENİ ÜRÜNLERİYLE LAS VEGAS'TA

Atıcılık ve avcılığın dünyadaki en büyük fuarı olan SHOT Show'un 44'üncüsü Las Vegas'ta 18-21 Ocak'ta gerçekleştirilecek. CANİK de fuarda Ar-Ge ve inovasyonda ulaştığı son noktayı sergileyecek. Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral, "Türk savunma sanayii Ar-Ge ve inovasyonun gücüyle büyük dönüşüm içinde. SHOT Show'da yeni ürünlerimiz ile gövde gösterisi yapacağız" dedi.



