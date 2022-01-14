Otomobil ÖTV'sine yeni matrah dilimleri eklendi! 48 bin TL'ye varan indirimler gerçekleşti

Otomobilde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah dilimleri değişti. Yeni kararla, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen otomobiller için yüzde 45-50-80 olarak uygulanan ÖTV oranlarına 60 ve 70 olmak üzere iki dilim daha eklendi. Ayrıca matrah güncellemesi yapıldı. Dün uygulamaya giren ÖTV matrah değişikliğiyle otomobil fiyatlarının yüzde 6 ile 11 arasında düşmesi bekleniyor.
Yeni dilimlerle birlikte bazı segmentlerde fiyatlar 48 bin TL'ye varan seviyede ucuzlayacak. Matrah güncellemesi ve ilave dilimlerin açılması ile birlikte talebin yerli otomobillere kayması ve cari açığın azalması hedefleniyor. Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen otomobiller için; ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45, ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50, ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60, ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70 ve ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80 vergi diliminde değerlendirilecek.
Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçen, 2000 cc'yi geçmeyen otomobillerde ise şöyle; ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik vergi diliminde olacak. ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak. ÖTV matrahı 210 bini aşan araçlarda ise vergi oranı yüzde 80 olarak uygulanacak. Motor hacmi 1800 cc'yi geçmeyen hibrit araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için ÖTV matrahı 114 bin liradan 130 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için ise 210 bine yükseldi.