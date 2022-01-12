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    • Ekonomi
    • 12.01.2022 10:27
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    • 12.01.2022 10:27
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    SED yardımı yattı mı? 2022 Ocak ayı SED yardımı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi...

    SED yardımlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı yeni yılın ilk ayında merak konusu olmaya devam ediyor. Destek ödemesi alan aileler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, SED yardımı yattı mı? 2022 Ocak ayı SED yardımı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

    SED yardımı ne zaman yatacak?

    SED yardımının ödeneceği tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konu hakkında yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, SED yardımı yattı mı? 2022 Ocak ayı SED yardımı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

    SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

    SED yardımının ne zaman hesaplara yatırılacağı tarih henüz belli olmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ HAKKINDA

    Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

        KİMLER SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

        Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

        -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
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        Haberler Ekonomi SED yardımı yattı mı? 2022 Ocak ayı SED yardımı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi...
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