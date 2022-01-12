SED yardımının ödeneceği tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konu hakkında yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, SED yardımı yattı mı? 2022 Ocak ayı SED yardımı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
SED yardımının ne zaman hesaplara yatırılacağı tarih henüz belli olmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ HAKKINDA
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.