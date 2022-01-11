Kayak merkezlerinde vakit geçirmek isteyenler için yakın ülkelere vizesiz gidilebilecek yerler...





SAHİBİNDEN SATILIK ADA

Meraklılarına dünyanın dört bir yanında satılık ada var. Halen satışta olan adalar arasında fiyatta ilk sırayı 155 milyon dolarla Fiji'deki Vatuvara alıyor. Ormanlarla kaplı, mercan kayalığıyla çevrili, 486 hektarlık adayı alan, Kuzey Lau'nun deniz ekosistemlerini korumayı amaçlayan bir yardım kuruluşu olan Vatuvara Vakfı'nı da satın alacak. Şu anda satışta olan Bahamalar'daki Little Pipe Cay adasına 100 milyon dolar değer biçilirken, Florida'daki Pumpkin Key adası da 95 milyon dolara yeni sahibini arıyor.