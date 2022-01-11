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    Kayak merkezlerinde vakit geçirmek isteyenler için yakın ülkelere vizesiz gidilebilecek yerler...

    Kış aylarında en çok tatil için tercih edilen yerlerden biride kayak merkezleri geliyor. Yurt dışında tatil yapmak isteyenler için Türkiyeye komuşu olan ya da yakın ülkelerede bulunan kayak merkezleri listesi. İşte sizler için derlediğimz 11 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi eko-gündem haberleri...

    Vizesiz kayak tatili

    Ülkemiz, kayak merkezleriyle sadece Türk değil, yabancıları da çekerken; yakın ülkelerde vizesiz gidilebilecek çok sayıda kayak merkezi bulunuyor. Türkiye'ye komşu olan ya da yakın ülkelerde bulunan vizesiz kayak merkezleri şöyle:
    Zabljak / Karadağ
    Brezoviça / Kosova
    Dizin / İran
    Mzaar Kfardebian / Lübnan
    Oukaimeden / Fas
    Şahdağı / Azerbaycan
    Gudauri / Gürcistan
    Bukovel / Ukrayna
    Bjelasnica / Bosna Hersek
    P.Shapka-Mavrovo / K.Makedonya



    SAHİBİNDEN SATILIK ADA
    Meraklılarına dünyanın dört bir yanında satılık ada var. Halen satışta olan adalar arasında fiyatta ilk sırayı 155 milyon dolarla Fiji'deki Vatuvara alıyor. Ormanlarla kaplı, mercan kayalığıyla çevrili, 486 hektarlık adayı alan, Kuzey Lau'nun deniz ekosistemlerini korumayı amaçlayan bir yardım kuruluşu olan Vatuvara Vakfı'nı da satın alacak. Şu anda satışta olan Bahamalar'daki Little Pipe Cay adasına 100 milyon dolar değer biçilirken, Florida'daki Pumpkin Key adası da 95 milyon dolara yeni sahibini arıyor.



    OYUNA 12.7 MİLYAR DOLAR
    Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran Take-Two, 'FarmVille' oyunun yaratıcısı ve Peak Games'in sahibi Zynga'yı satın aldı. Take- Two'dan yapılan açıklamada, şirketin Zynga'yı hisse başına 9.86 dolar fiyatla 12.7 milyar dolara satın aldığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu teklifin Zynga hissesinin 7 Ocak 2022'deki borsa kapanış fiyatının yüzde 64 üzerinde olduğu aktarıldı. Zynga'nın hissedarları hisse başına 3.5 dolar nakit ve her Zynga hissesi başına 6.36 dolarlık Take-Two hissesi alacağı belirtilen açıklamada, satın alma işleminin ilk 2 yılda 100 milyon dolarlık yıllık maliyet sinerjisi oluşturacağının öngörüldüğü kaydedildi. Zynga, Haziran 2020'de Türk mobil oyun üreticisi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Böylece, Peak Games Türkiye'nin ilk unicornu olmuştu.

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    Haberler Ekonomi Kayak merkezlerinde vakit geçirmek isteyenler için yakın ülkelere vizesiz gidilebilecek yerler...
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