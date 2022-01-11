1 yılda 2.7 milyon kişi iş sahibi oldu (Ekonomi haberleri)

Kasım ayında işsizlik, Ekim'e göre değişmeyerek yüzde 11.2'de kalırken, geçen yılın aynı ayına göre 1.8 puan azaldı. İşsizlik Kasım ayları itibarıyla son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; istihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 228 bin kişi, 1 yılda ise 2.7 milyon kişi artarak 29 milyon 855 bin kişiye çıktı.

Son 1 yılda hizmet sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 405 bin kişi artarak 16 milyon 484 bine ulaştı. Son 1 yılda sanayide istihdam 817 bin, tarımda 299 bin, inşaatta ise 180 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.1'i tarım, yüzde 21.6'sı sanayi, yüzde 6.1'i inşaat, yüzde 55.2'si ise hizmet sektöründe yer aldı. İşsiz sayısı Ekim'e göre 39 bin kişi artarken, son 1 yılda ise 284 bin kişi azalarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik 1 yılda 2.6 puan azalarak yüzde 22.3'e indi. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1.2 puan artarak yüzde 42.8 seviyesinde gerçekleşti.

20 TL'LER DEĞİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotların dünden itibaren tedavüle verildiğini duyurdu. E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi. Söz konusu banknotlarda, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından değişiklik yapılmadı.

KUR KORUMALI MEVDUAT 107.6 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabı 24 Aralık'ta 28.2 milyar lirayken, 7 Ocak Cuma akşamı itibariyle 107.6 milyar liraya yükseldi. Vatandaş ürüne ilgi gösteriyor" dedi.