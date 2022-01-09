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    Başkan Erdoğan'ın uygulamaya başlattığı yeni ekonomi politikaları sayesinde gıdada KDV düşüyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaya başallatığı. yeni ekonomi politikaları sayesinde KDV'de devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Gıdada KDV'nin düşmesiyle vatandaşın cebi daha da rahatlayacak. İşte sizler için derlediğiniz 9 Ocak TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Zübeyde Yalçın
    Gıdada KDV düşüyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaya başlattığı, yeni ekonomi politikaları kapsamında KDV ile ilgili de devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Yapılacak düzenleme etiket fiyatlarını da düşürürken vatandaşların da cebine katkı sağlayacak. Temel gıda fiyatlaındaki vergilerin indirilmesi de gündeme gelecek.



    SİSTEM SADELEŞECEK
    Halen Türkiye'de 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı KDV oranı uygulanıyor. Sistem başkan sona sadeleştirilecek.



    KDV İÇİN TEK RAKAM
    Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor. Toptan mal ve hizmet tesliminde tek oran KDV, perakende mal ve hizmet tesliminde de yine tek oran KDV uygulanacak.



        GIDA, SAĞLIK, EĞİTİM
        Gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda tek ve düşük bir KDV oranı uygulanması gündemde
        SIFIR KDV: Çeşitli kesimler gıdada tek bir KDV oranı uygulanıp yüzde 1'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması yönündeki taleplerini dile getiriyor. Bazı ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması da bekleniyor.



        YÜZDE 18 DÜŞÜYOR
        Birkaç alternatiften birisi de oranın düşürülmesi. Burada yüzde 18'lik oranın kaça düşürülürse nasıl bir sonuç ortaya çıkacağı yönünde hesaplamalar yapılıyor.

        EMEKLİ VEKİLLER ZAM İSTİYOR
        TBMM'de emekli milletvekillerinin maaşlarına zam yapılması konusunda ilginç bir çıkış geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Parlamenterler Birliği'nin Meclis'te gurubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle, emekli milletvekillerinin maaşlarına zam yapılmasıyla ilgili görüştüğünü kaydetti.

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        Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'ın uygulamaya başlattığı yeni ekonomi politikaları sayesinde gıdada KDV düşüyor
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