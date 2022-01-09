Başkan Erdoğan'ın uygulamaya başlattığı yeni ekonomi politikaları sayesinde gıdada KDV düşüyor





YÜZDE 18 DÜŞÜYOR

Birkaç alternatiften birisi de oranın düşürülmesi. Burada yüzde 18'lik oranın kaça düşürülürse nasıl bir sonuç ortaya çıkacağı yönünde hesaplamalar yapılıyor.

EMEKLİ VEKİLLER ZAM İSTİYOR

TBMM'de emekli milletvekillerinin maaşlarına zam yapılması konusunda ilginç bir çıkış geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Parlamenterler Birliği'nin Meclis'te gurubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle, emekli milletvekillerinin maaşlarına zam yapılmasıyla ilgili görüştüğünü kaydetti.