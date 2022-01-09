Başkan Erdoğan'ın uygulamaya başlattığı yeni ekonomi politikaları sayesinde gıdada KDV düşüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamaya başlattığı, yeni ekonomi politikaları kapsamında KDV ile ilgili de devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Yapılacak düzenleme etiket fiyatlarını da düşürürken vatandaşların da cebine katkı sağlayacak. Temel gıda fiyatlaındaki vergilerin indirilmesi de gündeme gelecek.
SİSTEM SADELEŞECEK
Halen Türkiye'de 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı KDV oranı uygulanıyor. Sistem başkan sona sadeleştirilecek.
KDV İÇİN TEK RAKAM
Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor. Toptan mal ve hizmet tesliminde tek oran KDV, perakende mal ve hizmet tesliminde de yine tek oran KDV uygulanacak.