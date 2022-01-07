İnternetten anında SMS ile paranızı alın! 50.000 ve 100.000 TL nakit desteği! Bankalar az önce duyurdu!

Dijital bankacılık hizmetlerinin gelişmesinin sonrasında Türkiye'deki çoğu banka süratli kredi sunmaya başladı. İhtiyaç kredisi kampanyaları kapsamında, basit müracaat adımları izlenerek Türkiye İş Bankası Anında Kredi kampanyası ile 50 bin ve100 bin TL'ye kadar kredi talep edilebiliyor. Hem de ING Bank ve Akbank doğrultusundan faizsiz hemen 5 bin liraya kadar krediler de son dönemde tercih edilen ihtiyaç kredileri arasında yer alıyor.