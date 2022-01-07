İnternetten anında SMS ile paranızı alın! 50.000 ve 100.000 TL nakit desteği! Bankalar az önce duyurdu!

Dijital bankacılık hizmetlerinin gelişmesinin sonrasında Türkiye'deki çoğu banka süratli kredi sunmaya başladı. İhtiyaç kredisi kampanyaları kapsamında, basit müracaat adımları izlenerek Türkiye İş Bankası Anında Kredi kampanyası ile 50 bin ve100 bin TL'ye kadar kredi talep edilebiliyor. Hem de ING Bank ve Akbank doğrultusundan faizsiz hemen 5 bin liraya kadar krediler de son dönemde tercih edilen ihtiyaç kredileri arasında yer alıyor.
Aktif Bank İnternetten Anında Kredi Kampanyası
Aktif Bank doğrultusundan N Kolay üzerinden şubesi ve dijital bankacılık hizmetleri sunulmaya devam ediyor. 50 bin TL'ye kadar, internetten kredi müracaat yapan bütün vatandaşlara en cazip oranlar ile kredi sağlanacak. %2,39'dan başlayan faiz oranları ile 36 aya kadar vade seçeneklerine de yer verdiği kredi ile acil nakde sıkışanların basitçe N Kolay üzerinden internetten müracaatlarını yaparak krediyi hesaplarına aktarmaları mümkündür.
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Şubelerde sıra beklemek ve sonsuz prosedüre imza atmak mecburiyetinde kalmadan direkt olarak internet üzerinden bütün kişilerin N Kolay üzerinden 30.000 TL krediyi düşük faiz oranları ve makul ödemem koşulları ile alması sağlanacak. Anında kredi veren bankaların sunmuş olduğu fırsatlardan yararlanarak nakit sorunlarınızı kısa sürede çözüme kavuşturabilirsiniz.