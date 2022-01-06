65 yaş aylığı ve engelli maaşı yattı mı sorusu yeni yılla birlikte merak edilir olmuştu. Emekli ve memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı ve engelli aylığının ödeme tutarı da arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ocak ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığı bildirildi. Peki, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı yattı mı? Engelli ve (yaşlı) 65 yaş aylığı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...