Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarının yanında 2022 yılında verilecek olan evde bakım maaşı da belli oldu. Bu kapsamda yeni ödeme miktarı ve zamlı tutarların ne zaman yatırılacağı destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 5 Ocak 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı? İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Evde bakım maaşı, engelli ve 65 yaş aylığının hesaplara geçeceği tarih henüz açıklanmadı. Ancak evde bakım maaşı ödemeleri ayın ortasında yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
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65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
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