Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarının yanında 2022 yılında verilecek olan evde bakım maaşı da belli oldu. Bu kapsamda yeni ödeme miktarı ve zamlı tutarların ne zaman yatırılacağı destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 5 Ocak 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı? İşte detaylar...