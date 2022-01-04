British American Tobacco sigara zammı 2022 ne kadar? Marlboro, Tekel 2000, Samsun, Winston, Parliament sigara fiyatları!

Yeni günün sabahından itibaren Marlboro, Tekel 2000, Samsun, Winston, Parliament sigara fiyatları araştırması hız kazandı. 2022 yılının ilk günlerinde tiryakiler tarafından en merak edilen konular arasında yer alıyor ve zam gelip gelmediği sık sık sorgulanıyor. Peki British American Tobacco sigara zammı 2022 ne kadar? Sosyal medyada çok fazla konuşulan zam iddiaları gündemde daha çok merak yarattı ve 2022 sigara zammı olup olmadığı, güncel sigara fiyatları bilgisi haberimizde yer alıyor.