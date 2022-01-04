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    • Ekonomi
    • 05.01.2022 08:04
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    • 05.01.2022 08:04
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    British American Tobacco sigara zammı 2022 ne kadar? Marlboro, Tekel 2000, Samsun, Winston, Parliament sigara fiyatları!

    Marlboro, Tekel 2000, Samsun, Winston, Parliament sigara fiyatları! British American Tobacco sigara zammı 2022 ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sigara fiyatlarına zam yapıldığı iddiaları dolaşmaya devam ederken sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandığı bilgileri meraklandırdı ve güncel sigara fiyatları araştırma konusu oldu. Peki 2022 en düşük ve en yüksek sigara fiyatı ne kadar?

    takvim.com.tr
    British American Tobacco sigara zammı 2022 ne kadar?

    Yeni günün sabahından itibaren Marlboro, Tekel 2000, Samsun, Winston, Parliament sigara fiyatları araştırması hız kazandı. 2022 yılının ilk günlerinde tiryakiler tarafından en merak edilen konular arasında yer alıyor ve zam gelip gelmediği sık sık sorgulanıyor. Peki British American Tobacco sigara zammı 2022 ne kadar? Sosyal medyada çok fazla konuşulan zam iddiaları gündemde daha çok merak yarattı ve 2022 sigara zammı olup olmadığı, güncel sigara fiyatları bilgisi haberimizde yer alıyor.

    2022 SİGARA ZAMMI VAR MI?

    Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

    Güncel fiyatlar şu şekilde:

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 23 TL

    Marlboro Touch: 24 TL

    Marlboro: 25 TL

    Parliament: 25,00 TL

    Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

    Muratti: 23 TL

    Muratti Blu: 22 TL

    Lark: 22 TL

    Chesterfield: 21,50 TL

    L&M: 21,50 TL

    JTI MARKA SİGARALAR

    Winston Slender: 18 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

    Winston: 19 TL

    Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

        Camel Slender: 17,50 TL

        Camel: 18 TL

        Monte Carlo Slender: 17,50 TL

        Monte Carlo: 17,50 TL

        LD: 17,50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL

        Kent D-Range: 18 TL

        Kent Slims: 21 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 19 TL

        Rothmans: 17,50 TL

        Viceroy: 17,00 TL

        Pall Mall: 18,00 TL

        Tekel 2000: 17,50 TL

        Tekel 2001: 17,50 TL

        Samsun: 18,00 TL

        Maltepe: 18,00 TL
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        Haberler Ekonomi British American Tobacco sigara zammı 2022 ne kadar? Marlboro, Tekel 2000, Samsun, Winston, Parliament sigara fiyatları!
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