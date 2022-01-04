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    • Ekonomi
    • 04.01.2022 18:32
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    • 04.01.2022 18:36
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    Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı | 4 Ocak 2022 BIST 100 son durum

    Son dakika ekonomi haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4 Ocak 2022 tarihini yüzde 1,92 değer kazancıyla 1.963,59 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,61 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32 ile turizm oldu.

    AA
    Borsa yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kazancıyla 1.963,59 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    HANGİ SEKTÖRE KAZANDIRDI?
    Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı.

    Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,61 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32 ile turizm oldu.

    Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 seviyesinin direnç, 1.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı | 4 Ocak 2022 BIST 100 son durum
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