Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonlarına taksit düzenlemesi! Taksit sayısı ve limitlerde değişiklik!

Buna göre, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay taksit uygulanacak.