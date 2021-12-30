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    • Ekonomi
    • 30.12.2021 09:58
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    • 30.12.2021 13:11
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    Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonlarına taksit düzenlemesi! Taksit sayısı ve limitlerde değişiklik!

    Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay taksit uygulanacak.

    Fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında ise 3 ay taksit yapılabilecek.

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yönetmelikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) cep telefonlarında "yenilenmiş ürün teşviki" kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sayılarında yaptığı değişikliğe uygun düzenlemeye gidildi.

        Buna göre, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay taksit uygulanacak.
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        Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonlarına taksit düzenlemesi! Taksit sayısı ve limitlerde değişiklik!
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