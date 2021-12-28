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    • Ekonomi
    • 28.12.2021 11:10
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    • 28.12.2021 11:17
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    Son dakika: Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı

    Son dakika haberleri... Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,8966 TL olduğu açıklandı.

    Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı

    Son dakika haberleri... Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,8966 TL olduğu açıklandı.

    MEVDUAT SİSTEMİ NASIL OLACAK?
    Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

    Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

    Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.

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    AGİ sistemi sil baştan! Nasıl hesaplanacak?
    Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
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