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    • Ekonomi
    • 28.12.2021 13:03
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    • 28.12.2021 13:03
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    Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimini açıkladı. İşte Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satımı ihale tarihleri ve tutarları...

    Merkez açıkladı! Yarın başlıyor

    TCMB yaptığı açıklamada, bu ay ve gelecek ay gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.

    İhale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:

    Tarih

    1 Ay Vadeli

    3 Ay Vadeli
    29 Aralık 2021 Çarşamba 100 100
    30 Aralık 2021 Perşembe
    31 Aralık 2021 Cuma
    3 Ocak 2022 Pazartesi
    4 Ocak 2022 Salı 100 100
    5 Ocak 2022 Çarşamba
    6 Ocak 2022 Perşembe
    7 Ocak 2022 Cuma


    TCMB'DEN İHRACATÇI VE İTHALATÇI FİRMALARA TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIMI AÇIKLAMASI
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceği bildirilmişti.

        TCMB'den yapılan açıklamada, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı yapılacağı belirtilmişti.

        1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı, firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğüne iletebilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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