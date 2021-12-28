Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı

TCMB yaptığı açıklamada, bu ay ve gelecek ay gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.
İhale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:
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Tarih
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1 Ay Vadeli
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3 Ay Vadeli
|29 Aralık 2021 Çarşamba
|100
|100
|30 Aralık 2021 Perşembe
|31 Aralık 2021 Cuma
|3 Ocak 2022 Pazartesi
|4 Ocak 2022 Salı
|100
|100
|5 Ocak 2022 Çarşamba
|6 Ocak 2022 Perşembe
|7 Ocak 2022 Cuma
TCMB'DEN İHRACATÇI VE İTHALATÇI FİRMALARA TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIMI AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceği bildirilmişti.