SGK'lı, Bağ-Kur'lu, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Ardı ardına açıklama yapıldı! En düşüğü 5.750 TL...

Bir iş görüşmesine gittim, ücreti ve sosyal hakları çok iyi seviyede. Ancak işverenin 5 yıl boyunca hamile kalmayacaksın taahhüdü var. Oldu da 4. Yılda ben hamile kaldım, bir yaptırım uygulayabilirler mi?

Merhaba, işverenin bu yönde bir taahhüt ya da söz alması kanunen uygun değildir. Bu anayasal bir suç bile sayılabilir. Gönül rahatlığı ile işe başlayabilir, böyle bir taahhüdü yok sayabilirsiniz. Kağıt imzalamanızı istiyorlarsa da imzalayabilirsiniz, onun da kanun hükmünde geçerliliği olmayacaktır.

Halı saha maçında ayağımı kırdım, elimde de bir proje vardı ve aksadı. İşveren beni tazminatsız kovabilir mi?

Merhaba, işveren sizi halı saha maçında sakatlandınız diye tazminatsız kovamaz ancak savunmanızı isteyebilir. Çünkü siz burada iş görme ödevinizi bilinçli olarak aksatmış bulunuyorsunuz. İş kanununa göre de iki defa savunma alınır üçüncü kural ihlalinde tazminatsız çıkış yapılır. Sizin daha önceden savunmanız alınmadıysa ve ihtarname düzenlenmediyse çıkışınızı yapamaz. Tabi tazminatınızı ödemek koşuluyla çıkışınızı her zaman yapabilirler.