BİM Market uygulaması ile online alışveriş nasıl yapılır? BİM online satış başladı mı, kapıda ödeme var mı, kargo ücreti ne kadar?

BİM, online alışveriş furyasına katıldı. Evden çıkmak istemediğinizde ya da markete gidecek vakit bulamadığınızda sanal marketlerden alışveriş yapabiliyorsunuz. Özellikle koronavirüs döneminde yaygınlaşan online market uygulamaları büyük revaç görmeye başladı. BİM Market uygulaması ile online alışveriş dönemi başladı. Appstore veya Google Play üzerinden indirilebilen "BİM Market" adlı uygulama ile aktüel ürünler kolaylıkla incelenip sipariş verilmesi mümkün olacak. Peki, BİM Market uygulaması ile online alışveriş nasıl yapılır? BİM online kapıda ödeme var mı, kargo ücreti ne kadar? İşte merak edilenler!
BİM ONLİNE ALIŞVERİŞ DÖNEMİ BAŞLADI!
BİM Market uygulaması ile online alışveriş dönemi başladı.
BİM, online satışlara ilk aşamada sınırlı sayıda ürün ile başladı. Uygulama üzerinden şimdilik beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapılacak. Ayrıca her Cuma yeni ürünler de satışa ilave edilecek.
BİM MARKET KARGO ÜCRETİ NE KADAR?
BİM Market uygulamasında ücretsiz kargo, taksit imkanı sunulacak.
BİM Market'e önümüzdeki dönemde yeni ürünlerin de eklenmesi hedefleniyor.
BİM MARKET UYGULAMASINDA NELER SATILIYOR?
BİM MARKET HAKKINDA
Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, 1995 yılında Türkiye merkezli bir market zinciridir. BİMCell markası ile GSM sektöründe de faaliyet gösterir.
1995 yılında 21 mağaza ile faaliyete başlayan BİM, 2005 yılında halka açıldı. Süpermarket alanında faaliyette bulunan ve daha fazla ürün çeşidi satışını gerçekleştiren yeni modelini ise FİLE markasıyla 2015 yılında hizmete sundu.