BİM Market uygulaması ile online alışveriş nasıl yapılır? BİM online satış başladı mı, kapıda ödeme var mı, kargo ücreti ne kadar?

BİM, online alışveriş furyasına katıldı. Evden çıkmak istemediğinizde ya da markete gidecek vakit bulamadığınızda sanal marketlerden alışveriş yapabiliyorsunuz. Özellikle koronavirüs döneminde yaygınlaşan online market uygulamaları büyük revaç görmeye başladı. BİM Market uygulaması ile online alışveriş dönemi başladı. Appstore veya Google Play üzerinden indirilebilen "BİM Market" adlı uygulama ile aktüel ürünler kolaylıkla incelenip sipariş verilmesi mümkün olacak. Peki, BİM Market uygulaması ile online alışveriş nasıl yapılır? BİM online kapıda ödeme var mı, kargo ücreti ne kadar? İşte merak edilenler!