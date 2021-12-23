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    • Ekonomi
    • 23.12.2021 14:24
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    • 23.12.2021 14:29
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    23 Aralık son dakika dolar neden düşüyor, yükselecek mi? Dolar şu an kaç TL? Son 1 ayın en düşük seviyesi geldi! 10 TL bandında...

    Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni ekonomik tedbirlerinin ardından 18 TL'leri gören dolar kuru 10 lira seviyesine gerilerken Türk Lirası 4 günde yüzde 40 civarında değer kazancı yaşadı. Kur korumalı TL mevduat uygulamasının ardından dolarda düşüş devam ediyor. Dolar şu anda son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Peki, 23 Aralık son dakika dolar neden düşüyor, yükselecek mi? Dolar kaç TL oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    23 Aralık son dakika dolar neden düşüyor, yükselecek mi? Dolar şu an kaç TL? Son 1 ayın en düşük seviyesi geldi! 10 TL bandında...

    Dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki son durum sert düşüş sonrasında merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar değer kaybına yönelirken; yeni günde de kurlardaki sert düşüş devam ediyor. Peki, 23 Aralık dolar kaç lira oldu? Son dakika dolar neden düşüyor, yükselecek mi? Dolar şu an kaç TL? İşte detaylar!

    DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

    Piyasalarda Türk Lirası rüzgarı esiyor. Dolar ve Euro karşısında sadece bir günde yüzde 40 oranında değer kazanan Türk Lirası'nda güçlenme devam ediyor. TL dolar karşısında 11 liranın altına geriledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbir paketiyle birlikte kurlarda dengeye gelme çabası sürüyor. Dolar kuru 10.80 lira, euro ise 12.27 liraya kadar düştü.

        DOLAR ŞU AN KAÇ TL?

        DOLARDA NELER OLDU?

        Başkan Erdoğan'ın Pazartesi günü Bakanlar Kurulu açıklamasını yapmadan önce dolar kuru 18 lira civarında seyrediyordu. Açıklamanın gelmesiyle birlikte dolar Salı günü 11.10 liraya geriledi. Çarşamba günü ise yine düşüş eğilimi devam etti. Bugün ise dolar 12 liranın altında denge bulma çabalarını sürdürüyor. Böylece Türk Lirası 4 günde yüzde 40 oranında değer kazanmış oldu.

        BAKAN NEBATİ: KUR İYİ BİR YERLERDE DENGEYE GELECEKTİR

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün TL'ye teşvik paketiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek" dedi.
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        Dolar kuru 10 lira seviyelerine indi! Muhalefet üzgün!
        Haberler Ekonomi 23 Aralık son dakika dolar neden düşüyor, yükselecek mi? Dolar şu an kaç TL? Son 1 ayın en düşük seviyesi geldi! 10 TL bandında...
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