23 Aralık son dakika dolar neden düşüyor, yükselecek mi? Dolar şu an kaç TL? Son 1 ayın en düşük seviyesi geldi! 10 TL bandında...

Dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki son durum sert düşüş sonrasında merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar değer kaybına yönelirken; yeni günde de kurlardaki sert düşüş devam ediyor. Peki, 23 Aralık dolar kaç lira oldu? Son dakika dolar neden düşüyor, yükselecek mi? Dolar şu an kaç TL? İşte detaylar!