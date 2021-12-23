23 Aralık son dakika dolar neden düşüyor, yükselecek mi? Dolar şu an kaç TL? Son 1 ayın en düşük seviyesi geldi! 10 TL bandında...

Dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki son durum sert düşüş sonrasında merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar değer kaybına yönelirken; yeni günde de kurlardaki sert düşüş devam ediyor. Peki, 23 Aralık dolar kaç lira oldu? Son dakika dolar neden düşüyor, yükselecek mi? Dolar şu an kaç TL? İşte detaylar!
DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Piyasalarda Türk Lirası rüzgarı esiyor. Dolar ve Euro karşısında sadece bir günde yüzde 40 oranında değer kazanan Türk Lirası'nda güçlenme devam ediyor. TL dolar karşısında 11 liranın altına geriledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbir paketiyle birlikte kurlarda dengeye gelme çabası sürüyor. Dolar kuru 10.80 lira, euro ise 12.27 liraya kadar düştü.