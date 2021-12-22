22 Aralık altın fiyatlarında son dakika: Cumhuriyet altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 Ayar bilezik güncel fiyatları...

22 Aralık Çarşamba gününde altın fiyatları çakıldı. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınındaki sallantı devam ediyor. Gram şuanda 713,86 TL'den alınırken, çeyrek altın da 1.162,00 TL'den alınıyor. Haftanın ortasında altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Yatırımını altından yana yapan vatandaşlar dövizdeki düşüş sonrası altının güncel fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları bugün de güncellendi. Peki Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik, cumhuriyet altın güncel fiyatı kaç TL? İşte son rakamlar...