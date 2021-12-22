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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 09:45
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    • 22.12.2021 09:45
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    22 Aralık altın fiyatlarında son dakika: Cumhuriyet altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 Ayar bilezik güncel fiyatları...

    Altın fiyatları her gün vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle dövizdeki sert düşüş sonrası gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altınının ne kadar olduğu yoğun olarak araştırılıyor. Gram bir gün önce günü 720,19 TL ile kapatmıştı. Bu sabah ise alış fiyatı 713,86 TL olarak diikat çekiyor. Peki çeyrek, yarım, tam altın ne kadari kaç TL? İşte 22 Aralık altın fiyatları, 22 Ayar bilezik, cumhuriyet altın güncel fiyatı...

    takvim.com.tr
    22 Aralık altın fiyatları!

    22 Aralık Çarşamba gününde altın fiyatları çakıldı. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınındaki sallantı devam ediyor. Gram şuanda 713,86 TL'den alınırken, çeyrek altın da 1.162,00 TL'den alınıyor. Haftanın ortasında altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Yatırımını altından yana yapan vatandaşlar dövizdeki düşüş sonrası altının güncel fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları bugün de güncellendi. Peki Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? 22 Ayar bilezik, cumhuriyet altın güncel fiyatı kaç TL? İşte son rakamlar...

    22 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 663,59

    SATIŞ: 727,55

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.345,00

    SATIŞ: 2.535,00

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 5.191,72

    SATIŞ: 5.358,40

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 4.691,00

    SATIŞ: 5.086,00
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        Haberler Ekonomi 22 Aralık altın fiyatlarında son dakika: Cumhuriyet altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 Ayar bilezik güncel fiyatları...
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