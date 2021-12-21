Yapılandırmada ikinci fırsat: İlk taksiti yatırmamış olanlara...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarını yapılandıranlar için ikinci taksiti ödeme süresi ay sonunda bitecek. İlk 2 taksiti süresinde yatırmayanların yapılandırmaları bozulacak. Birinci taksiti zamanında ödemiş veya ödememiş olanlar bu ayın sonuna kadar peşin ödemeye geçiş hakkından yararlanarak borçtan kurtulabilecek. Her iki gruba da Yİ-ÜFE'de indirim uygulanacak. SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç imzasıyla yayımlanan genel yazıya göre, daha önce taksitle ödeme tercihinde bulunmuş olan herkese, talepleri halinde peşin ödemeye geçiş hakkı tanınacak. Yazıda, yapılandırma kanunu uyarınca, 'taksitle ödeme seçeneğini seçmesine rağmen ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenlerce talepte bulunulması halinde borcun tamamının geç ödeme zammıyla birlikte peşin olarak 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesinin mümkün olduğu' belirtildi.