Döviz endeksli TL mevduatı faiz oranı kaç? TL mevduat hesabı hangi bankalarda var, kaç ay vadeli?

Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlemenin bugün devreye girdiğini duyurdu. Buna göre mevduat ürününün adı ise "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" oldu. Peki; Döviz endeksli TL mevduatı faiz oranı ne kadar? TL mevduat hesabı hangi bankalarda var, kaç ay vadeli? İşte detaylı bilgiler...
DÖVİZ ENDEKSLİ TL MEVDUATI FAİZ ORANI NE KADAR?
'Kur korumalı TL mevduatı' sisteminde ayrıntılar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebat konuya ilişkin, ''Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.'' dedi.
TL MEVDUAT HESABI HANGİ BANKALARDA VAR, KAÇ AY VADELİ?
Vatandaşlar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli hesap açabilecek. Minimum faiz oranı da TCMB politika faiz oranı olarak uygulanacak. Sisteme isteyen her banka katılım gösterebilecek.
Bakan Nebati'nin açıklamalarının tamamı şöyle;
''Birikimlerini TL Mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.
Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.
Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD Döviz alış kuru yayınlayacaktır.
Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.
Hesaplar, 3,6,9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.
Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.
Vadeden önce hesaptan Para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki
TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.
Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmaları sürdürülmektedir.''