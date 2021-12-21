Döviz endeksli TL mevduatı faiz oranı kaç? TL mevduat hesabı hangi bankalarda var, kaç ay vadeli?

DÖVİZ ENDEKSLİ TL MEVDUATI FAİZ ORANI NE KADAR?

'Kur korumalı TL mevduatı' sisteminde ayrıntılar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebat konuya ilişkin, ''Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.'' dedi.

TL MEVDUAT HESABI HANGİ BANKALARDA VAR, KAÇ AY VADELİ?

Vatandaşlar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli hesap açabilecek. Minimum faiz oranı da TCMB politika faiz oranı olarak uygulanacak. Sisteme isteyen her banka katılım gösterebilecek.