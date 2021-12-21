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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 09:33
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    • 21.12.2021 09:43
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    2022 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? 1-3 yaş araçlar için 2022 MTV oranları belli oldu! Hangi araçlar için kaç TL ödenecek?

    Gündemde tüm illerden vatandaşlar tarafından 2022 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye’de trafiğe çıkan milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği haber geldi ve detaylar hemen araştırma konusu oldu. 1-3 yaş araçlar için 2022 MTV oranları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak, Resmi Gazete’de de yayınlandı. Peki Hangi araçlar için ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    2022 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar?

    2022 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? 1-3 yaş araçlar için 2022 MTV oranları belli oldu! Hangi araçlar için kaç TL ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye'deki araç sahibinin zorunlu olarak yılda iki taksitle ödediği motorlu taşıtlar vergisinin rakamları yeni yıla az bir zaman kala belirlendi. Bir süredir merakla bekleyen vatandaşlar 1-3 yaş araçlar için 2022 MTV oranlarını bugün itibariyle öğrenebiliyor.

    2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?

    Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı 1-3 yaş otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi (MTV), yeni yılda 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, 197 sayılı Kanun'un 5, 6 ve geçici 8'inci maddesinde belirtilen tarifelerdeki taşıtlar için yüzde 25 olarak tespit edildi.

    Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.

        Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında hesaplandı.

        Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişecek.

        Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1570 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lira olacak.

        MTV NE ZAMAN, NASIL ÖDENİR?

        MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor. Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde tamamlanırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

        Araç sahipleri 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00-22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile, anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak, PTT İşyerlerine başvurarak, Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarakhızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir.
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