2022 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar? 1-3 yaş araçlar için 2022 MTV oranları belli oldu! Hangi araçlar için kaç TL ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye'deki araç sahibinin zorunlu olarak yılda iki taksitle ödediği motorlu taşıtlar vergisinin rakamları yeni yıla az bir zaman kala belirlendi. Bir süredir merakla bekleyen vatandaşlar 1-3 yaş araçlar için 2022 MTV oranlarını bugün itibariyle öğrenebiliyor.
2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?
Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı 1-3 yaş otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi (MTV), yeni yılda 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, 197 sayılı Kanun'un 5, 6 ve geçici 8'inci maddesinde belirtilen tarifelerdeki taşıtlar için yüzde 25 olarak tespit edildi.
Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1313 lira ile 1576 lira arasında değişecek.