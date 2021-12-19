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    • Ekonomi
    • 20.12.2021 07:09
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    • 20.12.2021 07:09
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    20 Aralık serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik...

    Altın fiyatları hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Son günlerde tarihi sevileri test eden altın fiyatları, yatırımcıların gözlerini kamaştırmaya devam ediyor. İç piyasalarda fiyatlar yönünü yukarıya doğru çevirirken altının onsu haftaya 1.802,14 dolar seviyesinde başladı ve dengelenme sürecine girdi. Yatırım yapmak, düğün, nişan gibi sebeplerden dolayı takı takmak isteyenler güncel fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 20 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Bugün piyasalarda, Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar oldu? İşte anlık canlı fiyat bilgisi...

    takvim.com.tr
    20 Aralık serbest piyasa ve Kapalıçarşı’da canlı altın fiyatları!

    20 Aralık haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ne kadar? Sorusu yoğunlukla araştırılmaya başlandı. 20 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Sorusuna yatırımcılar yanıt aramaya başladı. Düğünlerde takı olarak kullanılmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da değerlendirilen altın, son günlerde yükseliş trendine devam ediyor. İşte 20 Aralık serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları!

    20 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 973,03

    Gram altın satış: 973,26

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.559,00

    Çeyrek altın satış: 1.638,00

        YARIM ALTIN

        Yarım altın alış: 3.123,00

        Yarım altın satış: 3.266,00

        TAM ALTIN NE KADAR?

        Tam altın alış: 6.235,01

        Tam altın satış: 6.361,67

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 6.459,00

        Cumhuriyet altını satış: 6.557,00

        ATA ALTIN NE KADAR?

        Ata altın alış: 6.517,00
        Ata altın satış: 6.716,00

        22 AYAR BİLEZİK

        Alış: 884,27

        Satış: 926,32

        ANLIK FİYATLAR - CANLI GRAFİK!
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        Haberler Ekonomi 20 Aralık serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik...
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