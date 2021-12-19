20 Aralık serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik...

20 Aralık haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ne kadar? Sorusu yoğunlukla araştırılmaya başlandı. 20 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Sorusuna yatırımcılar yanıt aramaya başladı. Düğünlerde takı olarak kullanılmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da değerlendirilen altın, son günlerde yükseliş trendine devam ediyor. İşte 20 Aralık serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları!
20 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 973,03
Gram altın satış: 973,26
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 1.559,00
Çeyrek altın satış: 1.638,00