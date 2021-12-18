Ziraat Bankası'nın en son ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları şartları! Borcu olana 50.000 TL dijital kredi kampanyası!

Ziraat Bankası İnternet bankacılığı üzerinden müşterilerine dijital kredi vermektedir. Başvuru şartlarına makul olan herkes bu krediden yararlanabilirler. Kredi alımları işlemiş yıllarda olağan olarak banka şubeleri üstünde uzun uğraşlar sonucu ile yapılabilirken günümüzdeki vaziyet bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. Nitekim bunun içerisinde Ziraat Dijital Kredi ile hemen kredi alımı yapabiliyorsunuz. Bu gidişatın en büyük özelliği ise paranızı alabilmek amacıyla bankaya gitmenize bile lüzum kalmaması.
Dijital Kredi ile Şubeye Gitmeden Kredi Kullanma Kolaylığı Ziraat'te
Maaşını bu bankadan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube ya da Ziraat Mobil üzerinden anında müracaatınızı, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Özellikler
İnternet Şube ve Ziraat Mobilden müracaat yapılabilir,
50.000 TL'ye kadar olan krediler amacıyla 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler bağlamında 24 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Yaşam Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Yaşam Sigortası ürünleri Türkiye Yaşam ve Emeklilik A.Ş. doğrultusundan sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Yaşam ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.