Maaşlara ilave ücret bayram ettirdi! Resmen açıklandı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!

323 LİRA İLAVE KATKI

AGİ 2008'den bu yana uygulanıyor. Asgari ücretten kesilen vergilerin bir seksiyonü bu uygulamayla çalışana iade ediliyor. Bekâr çalışanlara kesilen verginin yüzde 50'si, eşi çalışmayan ve üç çocuklu çalışanlara da yüzde 100'ü iade ediliyor

Yeni planlama ile 727 lira tutarındaki gelir ve damga vergisinden vazgeçilirken işçinin eline geride bıraktığımız net ücret 4 bin 253 lira olacak. Bu vergilerin kalkmasıyla AGİ de otomatik olarak yeni seneden itibaren sona erecek.