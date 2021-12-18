Maaşlara ilave ücret bayram ettirdi! Resmen açıklandı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!

Milyonlarca çalışanın yüzü oldukça güldü. Peş peşe açıklama yapıldı. Bu anlamda gelirin asgari ücrete kadar olan alanı vergilendirilmeyecek. Her çalışan 323 lira vergi üstünlüğü sağlayacak. Brüt asgari ücret bu tutarda azalacağı amacıyla de işverenin de maliyeti 448 lira düşecek. Brüt 5004 liraya kadar olan asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi kesilmeyeceği amacıyla evli, bekâr, çocuklu, çocuksuz herkes için AGİ de sona eriyor. Asgari ücretin üzerindeki gelirin asgari ücrete kadar olan alanı da vergilendirilmeyecek. Bugün itibarıyla 8 bin lira brüt maaşı olan amacıyla gelir vergisi 3 bin lira üzerinden hesaplanacak.
Bunun üstündeki tutar amacıyla vergi iadesi olup olmayacağı hususunun tebliğle açıklığa kavuşması bekleniyor. Buradaki iadenin asgari ücret üstündeki matrahtan hesaplanması da alternatifler arasında. Düzenleme kurumsal bir fark olmadan ücretli bütün kesimleri etkileyecek.
Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla senelik yüzde 15 gelir vergisi 60 bin 48 lira üstü kazancı olanlardan alınacak. Örneğin, 10 bin lira brüt kazanan çalışanın 120 bin liralık gelirinin 60 bin 48 lirası vergiden istisna tutulacak.
Asgari ücret üstündeki kısım amacıyla ödenen vergiden iade edilecek tutar işçinin uygar hali ve çocuk sayısına göre değişecek.
323 LİRA İLAVE KATKI
AGİ 2008'den bu yana uygulanıyor. Asgari ücretten kesilen vergilerin bir seksiyonü bu uygulamayla çalışana iade ediliyor. Bekâr çalışanlara kesilen verginin yüzde 50'si, eşi çalışmayan ve üç çocuklu çalışanlara da yüzde 100'ü iade ediliyor
Yeni planlama ile 727 lira tutarındaki gelir ve damga vergisinden vazgeçilirken işçinin eline geride bıraktığımız net ücret 4 bin 253 lira olacak. Bu vergilerin kalkmasıyla AGİ de otomatik olarak yeni seneden itibaren sona erecek.