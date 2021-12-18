Gıda sorununda yeni model çözüm! Topraksız tarım





Dünyada ve Türkiye'de topraksız tarımın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti: "Aşırı gübre ve zirai ilaç kullanımından kaçınarak üretimi destekleyen bu sistem, ekimi yapılan mahsulden alınan verimi büyük oranda artırmaktadır. Aynı zamanda yanlış su kullanımıyla azalan su kaynakları, topraksız tarımda daha verimli kullanılmaktadır."