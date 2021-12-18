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    Gıda sorununda yeni model çözüm! Topraksız tarım

    Dünyada gıda sorunuyla mücadele için denenen modellerden biri de topraksız tarım. Yeditepe Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Özdemir, her yerde tarım imkanı sunan model için ‘İşgücü ve enerji tasarrufu sağlıyor, verimi artırıyor’ dedi.

    Topraksız tarım dönemi

    Dünya nüfusu hızla artarken; iklim değişiklikleri, hastalıklar ve kuraklık gibi birçok etken, gıda sisteminin sürdürülebilirliği üzerinde daha çok tehdit oluşturuyor.



    Topraksız tarımın bu alanda yaşanan birçok sorunun üstesinden gelebildiğini ve verimi artırabildiğini söyleyen bilim insanları, bu yöntemle doğru ve bilinçli üretim yaparak gelecekte karşılaşılacak gıda sorununu en aza indirmeyi hedefliyor.



    Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir, topraksız tarım ile gelecekte karşılaşılacak gıda sorununun en aza indirilmesinin hedeflendiğini belirterek, iklim değişiklikleri, hastalıklar ve kuraklık da göz önünde bulundurulduğunda topraksız tarımın birçok sorunun üstesinden gelebildiğini söyledi.



        Dünyada ve Türkiye'de topraksız tarımın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti: "Aşırı gübre ve zirai ilaç kullanımından kaçınarak üretimi destekleyen bu sistem, ekimi yapılan mahsulden alınan verimi büyük oranda artırmaktadır. Aynı zamanda yanlış su kullanımıyla azalan su kaynakları, topraksız tarımda daha verimli kullanılmaktadır."



        Hangi avantajları sunuyor?
        Özdemir, kıt olarak görülen arazilerde tarım yapılmasının yolunu açan topraksız tarımın avantajlarını şöyle sıraladı:



        Vasat olarak tabir edilen topraklarda bu sistemle tarım yapılabilir.



            Topraklı tarıma göre işgücü ve enerji tasarrufu sunar.



            Hastalık ve zararlılar için kullanılan kimyasal ilaçlara daha az ihtiyaç duyulur.



            Bitkinin besin maddesine ulaşımı daha kolaydır.



                Daha fazla üretim yapmak ve verim elde etmek mümkündür.



                Nadas ve ekim nöbetine ihtiyaç yoktur.



                İklim ve çevre etkileri yok denecek kadar azdır.



                    Mevsım dışı üretim için daha çok kullanılabilir.



                    Gübre fazlası tekrar kullanılabilirken, ürünün şekil ve lezzet gibi özellikleri daha iyi olabilir.

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