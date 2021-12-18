Gıda sorununda yeni model çözüm! Topraksız tarım

Dünya nüfusu hızla artarken; iklim değişiklikleri, hastalıklar ve kuraklık gibi birçok etken, gıda sisteminin sürdürülebilirliği üzerinde daha çok tehdit oluşturuyor.
Topraksız tarımın bu alanda yaşanan birçok sorunun üstesinden gelebildiğini ve verimi artırabildiğini söyleyen bilim insanları, bu yöntemle doğru ve bilinçli üretim yaparak gelecekte karşılaşılacak gıda sorununu en aza indirmeyi hedefliyor.
Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir, topraksız tarım ile gelecekte karşılaşılacak gıda sorununun en aza indirilmesinin hedeflendiğini belirterek, iklim değişiklikleri, hastalıklar ve kuraklık da göz önünde bulundurulduğunda topraksız tarımın birçok sorunun üstesinden gelebildiğini söyledi.