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    • Ekonomi
    • 17.12.2021 19:17
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    • 17.12.2021 19:17
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    Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi: Paylarını satın almak için görüşmelere başladı

    Son dakika haberleri... Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    AA
    Türkiye Varlık Fonu’ndan Türk Telekom hamlesi

    Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.

    Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hisselerinin satın alınması konusunda KAP'a açıklama gönderdi.

    Açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.

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    Haberler Ekonomi Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi: Paylarını satın almak için görüşmelere başladı
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