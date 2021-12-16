İlave tediye ödeme tarihi nedir? İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri kimlere, ne kadar verilir?

Akşam saatlerinde vatandaşlar İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Milyonlarca kamu işçisini yakından ilgilendiren ilave tediye ödemeleri yılda 3 kez hesaplara yatırılıyor. Yılın ilk ödemesi 29 Ocak'ta, ikincisi 11 Mayıs'ta üçüncü ve sonuncusu ise Aralık ayında ödeniyor. Peki milyonlarca memur vatandaşın yararlandığı ilave tediye ödeme tarihi nedir? İlave tediye ödemeleri kimlere, ne kadar verilir? İşte konuy dair tüm bilgiler…
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Süreleri Resmi Gazete ile duyurulmuştu.
İlave tediyeler için aralık ayı işaret edilmişti. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere bu yılın son ilave tediyesi 17 Aralık'ta yatırılacak. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de yatırılacak.
TEDİYE ÖDEMELERİ KİME, NE KADAR VERİLECEK?
Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)
3.577,50 4.433,15 1.108,28
3.750 4.646,91 1.161,73
4.000 4.956,59 1.239,14
4.250 5.266,63 1.316,65
4.500 5.576,30 1.394,07