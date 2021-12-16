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    • Ekonomi
    • 17.12.2021 16:23
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    • 17.12.2021 16:23
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    İlave tediye ödeme tarihi nedir? İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri kimlere, ne kadar verilir?

    İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri kimlere, ne kadar verilir? İlave tediye ödeme tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri Resmi Gazete ile duyurulmuştu ve Aralık ayında ödenen son taksidin tarihi milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçiler için verilecek olan ilave tediye ödemelerinin son taksit tarihi haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    İlave tediye ödeme tarihi nedir?

    Akşam saatlerinde vatandaşlar İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Milyonlarca kamu işçisini yakından ilgilendiren ilave tediye ödemeleri yılda 3 kez hesaplara yatırılıyor. Yılın ilk ödemesi 29 Ocak'ta, ikincisi 11 Mayıs'ta üçüncü ve sonuncusu ise Aralık ayında ödeniyor. Peki milyonlarca memur vatandaşın yararlandığı ilave tediye ödeme tarihi nedir? İlave tediye ödemeleri kimlere, ne kadar verilir? İşte konuy dair tüm bilgiler…

    İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Süreleri Resmi Gazete ile duyurulmuştu.

    İlave tediyeler için aralık ayı işaret edilmişti. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere bu yılın son ilave tediyesi 17 Aralık'ta yatırılacak. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de yatırılacak.

    TEDİYE ÖDEMELERİ KİME, NE KADAR VERİLECEK?

    Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)

    3.577,50 4.433,15 1.108,28

    3.750 4.646,91 1.161,73

    4.000 4.956,59 1.239,14

    4.250 5.266,63 1.316,65

    4.500 5.576,30 1.394,07

        4.750 5.885,97 1.471,50

        5.000 6.196,01 1.548,99

        5.250 6.505,68 1.626,42

        5.500 6.815,35 1.703,84

        5.750 7.125,39 1.781,35

        6.000 7.435,06 1.858,77

        Kamu işçilerine her sene verilen ikramiye; yol, fazla mesai ve yemek gibi ilave ödemeler olmadan hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

        İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

        Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.

        İşçiler bu senenin ilk yarısında 2 taksit şeklinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.

        Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de (13 günlük) Temmuz'da hesaplara yatırıldı.

        Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre; 17 Aralık itibarıyla ödenecek. işçilerin ikramiye ödemeleri maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 Türk lirası verilecek.
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        Haberler Ekonomi İlave tediye ödeme tarihi nedir? İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri kimlere, ne kadar verilir?
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