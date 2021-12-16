Asgari ücret zammı bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı açıklandı mı? 16 Aralık Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları!

Asgari ücretle ilgili yapılan son dakika açıklamaları ve yaşanan gelişmeler milyonlar tarafından anbean takip ediliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren görüşmelerin dördüncüsü bugün gerçekleştirilecek. Bu kapsamda asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Asgari ücret zammı bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 asgari ücret zammı açıklandı mı? İşte merak edilenler!
DÖRDÜNCÜ TOPLANTI BUGÜN
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı bugün saat 11.00'de Çalışma Bakanlığı'ndan yapılacak.
Son dakika haberler: Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücret 2022 zammı için yapacağı son toplantıya hazırlanırken yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme ve rakamı işvereni mağdur etmeyecek en üst seviyede tutmak için çalışmalar devam ediyor. Komisyonun bu hafta içinde 4. ve son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor.
Gözler bir yandan asgari ücret 2022 zammı için son toplantıya çevrilmişken diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Görüşmelerin başladığı günden bu yana asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi talimatı veren Erdoğan ile yapılacak görüşme yeni maaş hesaplamaları için anahtar rol oynayacak.
İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.