Asgari ücrete yüksek zam formülü

Milyonları ilgilendiren asgari ücrette dördüncü toplantı bugün yapılacak. Asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü çalışma yürütüldü. Vergiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışılırken; bugünkü toplantıda karar verilecek.

1.500 TL'LİK KATKI

■ Asgari ücrette vergi maliyetinin düşürülmesi için nasıl bir düzenleme yapılacak?

Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turunda birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda anlaşıldı. Buna göre kümülatif vergi matrahı hesabında brüt asgari ücret dikkate alınacak. Uzmanlara göre, bu düzenleme gelir vergisinden kaynaklı bin 500 liralık katkı sağlayacak. Prim ve vergi indirimi yapılırsa asgari ücretin işverene maliyetindeki artış da sınırlı kalacak. Ayrıca, asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6, diğer yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması konusunda görüş birliği var.

■ Vergi matrahı düzenlemesi ücretlere nasıl yansır?

Çalışanın birinci ay aldığı brüt ücreti onun matrahı oluyor. Gelir Vergisi Kanunu'na göre asgari ücretli bir çalışanın ücret matrahının yıllık 24 bin lirayı aştığı ay ve takip eden diğer aylarda ücretinin bir sonraki vergi diliminden vergilendirilmesi gerekiyor. 24 bin liraya kadar yüzde 15, 24 bin lirayı aşması halinde yüzde 20'lik vergi dilimine giriliyor. Şu anda 24 bin lira olan tutarın gelecek yıl asgari ücretin brüt 5 bin lira varsayımı ile yılda 60 bin liraya çıkması anlamına geliyor. Bu tutara kadar olan kısım yüzde 15'ten vergilendirilecek. Asgari ücretlinin Ocak ayında aldığı ücretle Aralık ayında alacağı tutar vergi dilimleri nedeniyle düşmeyecek. Çalışanlar daha az vergi ödemiş olacak. Asgari ücretle çalışmayanların da daha az vergi ödemesi sağlanacak. İlk dilim 60 bin liraya çekildiğinde daha yüksek alan ücretliler beşinci ayda yüzde 20'ye geçecekken 7, 8'inci ayda geçecek. Böylece daha az vergi ödemiş olacak.

252 TL PRİM AVANTAJI

■ Yüzde 5'lik prim indiriminin etkisi ne olur?

SSK primi işçi payının yüzde 14'ten 9'a inmesiyle 180 liranın işçinin cebine kalacağı belirtiliyor. Asgari ücretin yüzde 40 artırılması varsayımı ile bu tutar 252 liraya ulaşacak.

■ Gelir vergisi ilk dilimi yüzde 10'a çekilir mi?

Vergi tarifesi yüzde 15, 20, 27, 35 olmak üzere 4 dilimden oluşmakta. Sendikalar, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf tutulmasını isterken, asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oranın da yüzde 10'a düşürülmesi isteniyor.

HAZAL ATEŞ.