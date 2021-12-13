AK Parti'nin hazırladığı torba yasanın detayları belli oldu! Stokçular için ağır cezalar geliyor

AK Parti, hazırlıkları devam eden torba yasa teklifini en kısa sürede TBMM Başkanlığına sunacak. 10 maddeden oluşan teklif, sağlıkçılar ile ilgili düzenlemeden sonra ele alınıp yasalaştırılacak. Ardından da TBMM 10 günlük bir tatile girecek.
Hazırlanan teklifte öne çıkan düzenlemeler şöyle:
KADEMELİ CEZA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hazırlanan stokçuluk düzenlemesi cezaları hem kademelendiriyor hem de ağırlaştırıyor. Perakende Satış Yasasının 18'inci maddesinde yapılacak değişikliğe göre ilk grupta düşük orandaki stokçuluk yapanlar yer alacak. Buradaki cezalar 50 bin ile 100 bin lira arasında olacak. İkinci kademedeki daha büyük oranda yapılan stokçuluklar bulunacak ve 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında ceza verilmesi sağlanacak.
BOTAŞ'IN VERGİLERİNDEN VAZGEÇİLİYOR
BOTAŞ'ın ithalattan doğan vergilerinden Hazine'nin vazgeçmesine dönük bir düzenleme yapılacak. Düzenleme BOTAŞ'ın özellikle gümrük vergisi borçlarının silinmesi anlamına geliyor. Devletin bunlardan feragat etmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.