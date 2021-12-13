2022 AGİ tablosu! AGİ zammı ne kadar, kaç TL? Bekar evli çalışan 1, 2, 3, 4, 5 çocuklu AGİ ne kadar oldu?

2022 AGİ TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Milyonların merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı ve AGİ tablosu bu ay içerisinde belli olacak.

'ASGARİ ÜCRET ZAMMI BAYRAM HAVASI YARATACAK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. Asgari ücret görüşmelerine değinen Bilgin, "Yapacağımız ücret artışı bir bayram havası yaratacak, bunu şimdiden müjdelemek isterim" diye konuştu. Bilgin, gazetecilerin asgari ücretin ne zaman açıklanacağıyla ilgili sorusuna ise, "Pazartesi öğrenirsiniz" yanıtını verdi. 3600 ek gösterge konusuna da değinen Bakan Bilgin, "Hangi grup ne kadar kapsıyor, kriterlerin ne olması gerekir, hakkaniyet duygusunu gerçekleştirecek bir düzenleme yapmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonunu toplayacağız. Sözleşmeli personel meselesini de çözeceğiz" dedi.