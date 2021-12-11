Üreticiye vergi iadesi fırsatı! Faiziyle 5 milyar lira ödeme alacaklar

Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira ve Bireysel Sulama Ekipman Alımları kapsamında 3 milyon 222 bin lira ödeniyor.