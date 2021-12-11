Üreticiye vergi iadesi fırsatı! Faiziyle 5 milyar lira ödeme alacaklar

Tarımsal destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iade usul ve esasları düzenlendi. Üreticilere daha önce yapılan kesintilerin iadesi süreci böylece başlamış oldu.
NASIL BAŞVURULACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre; 26 Ekim 2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iade işlemleri, illerde vergi dairesi başkanlıkları ya da defterdarlıkların yetkili kılacakları vergi dairesi/vergi dairelerince yerine getirilecek.