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    Üreticiye vergi iadesi fırsatı! Faiziyle 5 milyar lira ödeme alacaklar

    Tarımsal destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iade usul ve esasları düzenlendi. Tarımsal destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintileri iade edilecek. İade şartları belli oldu. 2 milyon üretici faiziyle 5 milyar lira ödeme alacak.

    Üreticiye vergi iadesi

    Tarımsal destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iade usul ve esasları düzenlendi. Üreticilere daha önce yapılan kesintilerin iadesi süreci böylece başlamış oldu.

    NASIL BAŞVURULACAK?
    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre; 26 Ekim 2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iade işlemleri, illerde vergi dairesi başkanlıkları ya da defterdarlıkların yetkili kılacakları vergi dairesi/vergi dairelerince yerine getirilecek.

        Başvuru için gerekli koşulları taşıyanlar, dilekçelerini, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi, elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine ulaştırabilecek.

        1 Ocak 2016'dan önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif suretiyle ödenmiş bulunan gelir vergileri yönünden ise düzenlemeden faydalanılması mümkün olmayacak. Düzenleme kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon üreticiye, faiziyle yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor.

        486 MİLYON TL HESAPTA
        5 farklı         kalemde toplam 486 milyon 79 bin liralık tarımsal destek ödemesi dünden itibaren hesaplara aktarmaya başladı.
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            Haberler Ekonomi Üreticiye vergi iadesi fırsatı! Faiziyle 5 milyar lira ödeme alacaklar
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