İşsizlik oranı 4 ayın en düşüğünde (Ekonomi haberleri)

İşsizlik oranı Ekim ayında, Eylül'e göre 0.2, geçen yılın aynı ayına göre 1.9 puan azalarak yüzde 11.2 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bine çıkarken, işsiz sayısı 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bine geriledi. 1 yılda istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 561 bin kişi arttı, işsiz sayısı 341 bin kişi azaldı.

SAAT YARIŞI!

Jacob & Co., Twin Turbo Furious serisine yeni bir model ekledi. Mavi titanyum ve 18 ayar pembe altından hazırlanmış kasaya sahip saat, darbelere dayanıklı. Yarış arabalarından ilham alınarak tasarlanan saatin fiyatı ise 580 bin dolar olarak açıklandı. Lüks saatten dünyada sadece 18 kişide olacak.

'TÜRKİYE BÜYÜYECEK REFAH YAYILACAK'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis Genel Kurulu'nda düşük faiz temelinde oluşturulan yeni ekonomi modelini anlattı. Yeni ekonomik yaklaşımla Türkiye'nin büyüyeceğini ve oluşan refahın toplumun bütün kesimlerine yansıyacağını söyleyen Bakan Nebati, "Bu yeni yaklaşım ile finansal piyasalardaki dalgalanmaları azaltıp, makro dengeleri güçlendireceğiz, böylece üretim ve istihdamı artıracağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışını teşvik ederek cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlamayı ekonomi politikalarımızın odağına alıyoruz" dedi. Nebati, Türkiye ekonomisinin yıl sonu çift haneli büyüme rakamını yakalayacağını, cari işlemler açığının da 12 milyar dolara gerileyeceğini söyledi.

ÇOCUK DESTEĞİ HESAPTA

Çocukların desteklenmesi amacıyla düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri dünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. Ödemeler ayın 15'ine kadar tamamlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ayki ödeme ile bu zamana kadar 1 milyar 960 milyon lira SED ödemesi yapıldığını, çocuk başına ortalama bin 259 lira verildiğini söyledi.

30 KOVAN ŞARTI KALKTI

Bitkisel üretim ve hayvancılık desteklerinden 2021 üretim yılı için yararlanma şartları belirlendi. Arılı kovan desteklemesinde üreticilerde aranan en az 30 kovan şartı kaldırılırken, yangın ve selden zarar gören kovan ve çam balı üreticileri de destek kapsamına dahil edildi. Çiftçilere, 2021 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak. Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, 'diğer ürünler' kategorisinde belirtilen miktarda mazot ve gübre desteği ödenecek. Bakanlıktan tescil belgeli olan katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünlerle kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreler destekleme kapsamında olacak.

AVRUPA'YA MALATYA SOMONU

Malatya'da üretilen Türk somonları Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Türk somonunun dünyada marka olduğunu söyleyen Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, şöyle konuştu: "Üretilen somonların yüzde 80'i ihraç ediliyor. Somonun kilogramı 10 euro civarında ihraç ediliyor, pazar problemi olmayan bir ürün. İhraç ürünü olduğu için piyasaya fazla sunulmuyor, getirisi yüksek olan bir sektör. Pazarlama sıkıntısı yok, talep çok yüksek. Asya ülkeleri Japonya ve Kore gibi ülkelerde balık tüketimi çok fazla. Rusya ve Avrupa ülkeleri de fazla tüketiyor."