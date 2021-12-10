Son dakika: Mahkemeden flaş tapu kararı!

Bana mesajlarda düğününden sonra evi teslim edeceğini ve tapuyu üzerime geçireceğini söyledi. Ankara'ya geldiğimde evi vermekten vazgeçtiğini ve vermeyeceğini söyledi. Bana yardımcı olacaklarını, ev alacaklarını ve daha rahat edeceğimi söylediler. Beni kandırdılar. 5 yıldır adalet arıyorum. Ben niye yeğenime evimi vereyim? Yeğenim bana nasıl 129 bin TL'yi borç gönderebilir? Hiç çalışmayan bir insan. Ben eşimden kalan evi satarak o parayı gönderdim onlara. Bu evde onların hiçbir hakkı yok" dedi.