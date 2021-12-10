Son dakika: Mahkemeden flaş tapu kararı!

Kırklareli'nde yaşayan Şükran Köseoğlu, eşi vefat ettikten sonra evini satıp akrabalarının bulunduğu Ankara'ya yerleşmeye karar verdi. Köseoğlu, 2016 yılında ablası ve yeğenini arayıp Ankara'dan ev almak istediğini söyledi. Yeğeni E.T., uygun bir ev bulduğunu, parayı gönderirse evi kendi üzerine alıp, daha sonra tapuyu iade edebileceğini söyledi. Köseoğlu da bunun üzerine E.T.'nin banka hesabına 129 bin TL gönderdi. Ancak Köseoğlu, daha sonra yeğeni evin tapusunu iade etmediği gerekçesiyle Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptali ve tescili davası açtı.
MAHKEMEDEN RET KARARI
Söz konusu eve tedbir kararı konulurken, E.T., avukatı aracılığıyla dava dosyasına gönderdiği dilekçesinde Şükran Köseoğlu'nun kendisine ev alması için değil borcu olduğu için ödeme yaptığını ileri sürerek, tedbir kararının kaldırılarak davanın reddini talep etti. Mahkeme heyeti de söz konusu ödemeye ilişkin banka dekontunun 'açıklama' bölümünün boş olduğu, ödeme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yazılmadığı ve davacının iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.
'GÜVENDİĞİM İÇİN AÇIKLAMAYA BİR ŞEY YAZMADIM'
Şükran Köseoğlu, mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıyarak, karara itiraz etti. Eşinin emekli maaşıyla geçimini sağladığını belirten Köseoğlu, "Kendilerine çok güvendiğim ve öz ablam, öz yeğenim olduğu için dekonta bir şey yazma gereği duymadım. Yeğenim kendi üzerine Ankara Keçiören'den evi alıyor.