Evde güven ve huzurun anahtarı konut sigortası

Dijitalleşme trendine, son 2 yılda pandeminin getirdiği yeni gelişmelerin de eklenmesiyle birlikte iş hayatı ve çalışma koşulları artık değişiyor. Ülkemizde birçok şirket süresiz olarak ya uzaktan ya da hibrit çalışma modeline geçiyor. Bu değişim evlerimizin olası risklere karşı güvence altına alınmasını daha da önemli hale getiriyor. Evlerdeki güven ve huzurun anahtarı ise; konut sigortası... Genel kanının aksine, konut sigortası, sadece ev sahiplerinin değil, kiracıların da evlerini pek çok riske karşı koruma altına alıyor. Konut sigortası, evin yanı sıra konutta bulunan eşyaları da yangın, hırsızlık, su baskını, deprem gibi risklere karşı koruma altına alıyor.

TANIŞAN VAZGEÇEMİYOR

"Yuvalarımızı beklenmedik hasarlara karşı güvence altına alan konut sigortaları günlük hayatın devamlılığını sağlamak açısından büyük önem taşıyor" diyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Konut sigortaları sadece hasar oluştuktan sonra değil, acil çilingir ihtiyacında ya da tesisat işçiliği gerektiren durumlarda olay anında da yardımınıza koşuyor. Poliçelerle birlikte sunulan halı yıkama, kombi temizliği ve klima bakımı gibi birçok ücretsiz asistans hizmetleri ile hem sağlığınızı hem de konforunuzu garanti altına alıyor" ifadesini kullandı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye geneline baktığımızda, deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde DASK zorunlu bir sigorta olmasına karşın yüzde 59 seviyesinde. Burada koruma açığıyla beraber ciddi bir bilinirlik sorunu olduğunu görüyoruz. Elimizdeki veriler konut sigortasında yenileme oranlarının 2021'in ilk 10 ayında yüzde 67 olduğunu gösteriyor. Demek ki vatandaş memnun kalıyor."

ÜCRETSİZ HİZMETLER

Ray Sigorta'nın Evim Saray Konut Sigortası yangın, sel, su baskını, fırtına, kar, yer kayması ve cam kırılması gibi hasarlara karşı poliçe sahibini ve ailesini koruma altına alıyor. Yılda bir defa olmak üzere kombi, klima bakımını ve 6 metrekareye kadar halı yıkama hizmetini ücretsiz olarak sunuyor. Ray Sigorta Evim Saray sigortasında, konutta ikamet eden aile bireylerinin kaza geçirmesi durumunda adaptasyon süreciyle ilgili büyük bir kolaylık sağlayan 'Konut Adaptasyon Teminatı' da bulunuyor.