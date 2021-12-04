125 bin ile 1 milyon 750 bin TL destek var: Tarımsal tesis yatırımına yüzde 50 hibe!

Üreticilerin tesis yatırımlarına hibe destek sağlanıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 'Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar'a yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor.
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilişkin yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar kapsamda bulunuyor.
PROJEDE ALT LİMİT 250 BİN TL
Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250 bin lira. Üst limit ise yeni tesis başvurularında 3.5 milyon, tamamlama başvurularında 2.5 milyon, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2 milyon lira olarak belirlendi.