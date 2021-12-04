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    125 bin ile 1 milyon 750 bin TL destek var: Tarımsal tesis yatırımına yüzde 50 hibe!

    Yeni tesis yatırımları ve mevcut tesislerin geliştirilmesi için yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. 125 bin ile 1 milyon 750 bin lira arasındaki destekten yararlanmak için son başvuru tarihi 21 Ocak...

    Çığıl Ön Yener
    Tarımsal tesis yatırımına yüzde 50 hibe

    Üreticilerin tesis yatırımlarına hibe destek sağlanıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 'Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar'a yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor.

    Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilişkin yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar kapsamda bulunuyor.

    PROJEDE ALT LİMİT 250 BİN TL
    Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250 bin lira. Üst limit ise yeni tesis başvurularında 3.5 milyon, tamamlama başvurularında 2.5 milyon, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2 milyon lira olarak belirlendi.

        Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek veriliyor. Yani yeni tesis yatırımlarında 1 milyon 750 bin, tamamlama yatırımlarında 1 milyon 250 bin, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 1 milyon liraya kadar hibe imkanı var. En az hibe tutarı da 125 bin lira. Başvurular 21 Ocak'a kadar online olarak alınacak.

        BU ALANLARA DİKKAT!
        Pek çok alanda yeni tesisl yapımı, kısmen yapılmışların tamamlanması, mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım konuları desteklenecek. Bu alanlar şöyle:

        ● TIBBİ ve aromatik bitkiler ile bitkisel veya hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
        BÜYÜKBAŞ, küçükbaş, kanatlı hayvan yetiştiriciliği


            KANATLI kesimhaneleri
            ● ÇELİK silo, soğuk hava deposu (sadece yeni tesis yapımı destekleniyor)


            ● TARIMSAL ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern seralar (kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ile kapasite artırımı yatırımları desteklenmiyor)
            BÜYÜKBAŞ ve küçükbaş kesimhaneleri (sadece mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/ veya modernizasyonu yatırımları destekleniyor)


            ● SULAMA kooperatiflerinin elektrik enerjisini temin edecek güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları
            ● EN AZ 3 dekar büyüklüğündeki seraların kullanımına yönelik güneş, rüzgar, biyogaz, jeotermal enerji yatırımları
            ● DENİZLERDE ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği


                ● HAYVANSAL ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması


                ● TARLA içi sulama sistemleri için, sulamanın gerektirdiği elektriği temin etme amaçlı güneş ve rüzgardan elektrik üreten tesislerin yapımı.
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                Hani yalandı!
                Haberler Ekonomi 125 bin ile 1 milyon 750 bin TL destek var: Tarımsal tesis yatırımına yüzde 50 hibe!
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