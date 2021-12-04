125 bin ile 1 milyon 750 bin TL destek var: Tarımsal tesis yatırımına yüzde 50 hibe!

Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek veriliyor. Yani yeni tesis yatırımlarında 1 milyon 750 bin, tamamlama yatırımlarında 1 milyon 250 bin, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 1 milyon liraya kadar hibe imkanı var. En az hibe tutarı da 125 bin lira. Başvurular 21 Ocak'a kadar online olarak alınacak.