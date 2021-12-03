Ziraat Bankası duyurdu: 250.000 TL'ye 92 m2 3+1 daire satılacak! 180 ay vadeyle! Almayan bin pişman!

İçinde bulunduğumuz dönemde ev fiyatları hayli artmış durumda. Bu anlamda vatandaşlar da daha ucuza ev almak için çeşitli yöntemleri araştırıyor. Güncel olarak Ziraat Bankası sitesinde sürekli olarak yeni ev ilanları açıklanıyor. Kocaeli ilçesine bağlı Başkale'nin Yeşilyurt mahallesinde 250.000 TL'ye 92 m2 3+1 daire satılıyor. Banka icra takibi sonucunda el konulmuş olan Ziraat Bankasından Satılık Gayrimenkuller, çok düşük bir faiz seviyesi ve 180 aya varan taksit fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Bankadan satılık olan gayrimenkuller belirli vakit dilimlerinde Ziraat Bankası'nın Kendi internet sitesinde liste durumunda yayınlanmakta ve ihale tarihleri belirlenmektedir.
Tanım : Yeşilyurt Mahallesi'nde Mesken
No. : 17308
Kategori Seçimi : Konut
Konut Tipi : Apartman Dairesi
Konut Şekil :
İl : Kocaeli
İlçe : Başiskele
Semt : Yeşilyurt
Adres : Başiskele İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Hicri Sokak, No:38
Pafta :
Ada : 745
Parsel : 8
Oda Sayısı : 3
Salon Sayısı : 1
Banyo Sayısı : 1
m2 : 92
Krediye Uygunluk : Uygun
Isınma Tipi : Kombi
Kullanım Durumu : İşgalci Var
Tapu Durumu : Kat İrtifakı
Bina İnşa Yılı : 2012
Bulunduğu Kat : Zemin
Yapının Durumu : İkinci El
Min. Artış : 1.000 TL
Başlangıç Bedeli : 250.000 TL
Teminat Bedeli : 15.000 TL
İlgili Şube Adı : BAŞİSKELE/KOCAELİ ŞUBESİ
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Ziraat Bankasından Satılık Konut
Günümüz şartlarında artan enflasyonla eş güdümlü satılık gayrimenkul ve satılık arsa almak ciddi şekilde zorlaştı. Ziraat Bankası bu hususta ev, dükkan, arsa, villa gibi yatırımlar gerçekleştirmek isteyen kişilere bir umut kapısı açtı.
Banka icra takibi sonucunda el konulmuş olan Ziraat Bankasından Satılık Gayrimenkuller, çok düşük bir faiz seviyesi ve 180 ay a varan taksit fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Bankadan satılık olan gayrimenkuller belirli vakit dilimlerinde Ziraat Bankası'nın Kendi internet sitesinde liste durumunda yayınlanmakta ve ihale tarihleri belirlenmektedir.