Ziraat Bankası duyurdu: 250.000 TL'ye 92 m2 3+1 daire satılacak! 180 ay vadeyle! Almayan bin pişman!

Ziraat Bankasından Satılık Gayrimenkul Alma İşlemleri

Bireysel ve kurumsal müşterilerine her türlü basitliği sağlamaya çalışan ve bir devlet bankası olan Ziraat Bankası, ilk olarak satışı yapılacak olan konut, arsa, dükkan vb. taşınmazların bulundukları şehir ve taşınmazın özellikleri ile eş güdümlü kendi internet sitesinde yayınlayarak satış ilanını halka açmaktadır. Satılık gayrimenkullerin ihale yolu ile satışa sunulup, bu ihaleler fiziki ihale ve E-ihale olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir.

Müşterilerin fiziki ihale yolu ile satışa yayılan gayrimenkullere sahip olabilmesi için banka doğrultusundan belirlenmiş ihale tarihinde ve gene bankanın tespit ettiği yerde belli bir teminat (taşınmazın muhammen bedelinin %6 sı) bedeli yatırmak amacıyla açık arttırmaya katılması gerekmektedir. Söz hususu satılık gayrimenkule kapalı zarf yolu ile en yüksek öneriyi yayınlayan vatandaş ihaleyi kazanmaktadır.