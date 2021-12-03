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    Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza

    Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı fahiş fiyat artışıyla birlikte stokçuluk uygulamalarına karşı denetimleri artırdı. İşte tüm detaylar...

    Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fahiş fiyat artışlarının mantıklı bir izahı yok, stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz" sözlerinin ardından gözler bu konuda atılacak adımlara çevrildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı fahiş fiyat artışıyla birlikte stokçuluk uygulamalarına karşı denetimleri artırdı.

    Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulduğunun (stokçuluk) tespiti durumunda 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası verilecek.

    Gelir İdaresi Başkanlığı 'gib. gov.tr'den 'Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi' menüsünü açtı.
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