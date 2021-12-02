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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 08:54
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    • 03.12.2021 08:54
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    Sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021! Sigaraya zam mı geldi son dakika? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara ne kadar, kaç TL zam geldi?

    Malbora, Parliament, Camel, Winston güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara zam geldi? sorularının yanıtları vatandaşların gündeminde yer alıyor.İşte detaylar...

    Son dakika! Sigaraya zam mı geldi?

    Son dakika... Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara zam geldi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Ocak ayına az bir süre kala sigaraya gelen zam haberi bağımlılarını üzdü. İşte Malbora, Parliament, Camel, Winston sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021

    SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

    Sigara zam gelip gelmediği araştırılıyor. Royal Tobacco ürünlerine 2 TL tutarında zam geldi. Diğer markalara ise şuan için zam bulunmuyor. Güncel sigara fiyatları haberimizin devamında yer almaktadır.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 17 TL
    Marlboro Touch: 18 TL
    Marlboro: 19 TL
    Parliament: 19,50 TL
    Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

    Muratti: 17 TL
    Muratti Blu: 16 TL
    Lark: 16 TL
    Chesterfield: 15,50 TL
    Chesterfield Mode: 15,50 TL
    L&M: 15,50 TL

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

        TURKTAB

        Medley: 12,5 lira

        British American Tobacco

        Kent: 15 TL

        Kent D-Range: 15 TL

        Kent Swicth: 16 TL

        Kent N-Range: 18 TL

        Rothmans: 14 TL

        Viceroy: 14,50 TL

        Lark: 15 TL

        Chesterfield: 14,50 TL

        Chesterfield Mode: 14 TL

        L&M: 14,00 TL

        Pall Mall: 14,50 TL

        Tekel 2000: 14 TL

        Tekel 2001: 14 TL

        Samsun: 14 TL

        Samsun 216: 14 TL

        Maltepe: 14 TL
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        Haberler Ekonomi Sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021! Sigaraya zam mı geldi son dakika? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara ne kadar, kaç TL zam geldi?
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