Sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021! Sigaraya zam mı geldi son dakika? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara ne kadar, kaç TL zam geldi?

Son dakika... Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara zam geldi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Ocak ayına az bir süre kala sigaraya gelen zam haberi bağımlılarını üzdü. İşte Malbora, Parliament, Camel, Winston sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021