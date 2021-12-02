Sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021! Sigaraya zam mı geldi son dakika? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara ne kadar, kaç TL zam geldi?

Son dakika... Sigaraya zam mı geldi? 2 Aralık 2021 hangi sigaralara zam geldi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Ocak ayına az bir süre kala sigaraya gelen zam haberi bağımlılarını üzdü. İşte Malbora, Parliament, Camel, Winston sigara fiyatları güncel zamlı liste 2021
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Sigara zam gelip gelmediği araştırılıyor. Royal Tobacco ürünlerine 2 TL tutarında zam geldi. Diğer markalara ise şuan için zam bulunmuyor. Güncel sigara fiyatları haberimizin devamında yer almaktadır.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021
Philip Morris
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL