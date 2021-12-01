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    • Ekonomi
    • 02.12.2021 09:05
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    • 02.12.2021 09:06
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    TİSK, TCMB, TÜİK, Türk İş asgari ücret zam teklifi ne kadar oldu? 2022 asgari ücret ve AGİ brüt-net zammı son dakika kaç TL?

    Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Ocak 2022 asgari ücret zammı amacıyla heyecan zirve noktasına çıktı. 2022 asgari ücret maaş ödemelerinin ne kadar olacağına dair Türk İş Sendikası'ndan açıklama geldi. Türk İş Sendikası 2022 senesi maaşların ne kadar olması gerektiğine dair işveren sendikası ve hükümete mesaj gönderdi. Asgari ücret ile alakalı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş doğrultusundan merakla bekleniyordu. Görüşmeler bugün yapılacak ve bu ay içinde alınan karar vatandaşlara duyurulacak. Peki, asgari ücret ilk toplantı alınan kararlar nelerdir?

    takvim.com.tr
    1 Aralık TİSK, TCMB, TÜİK, Türk İş asgari ücret zam teklifi...

    Asgari ücret tespit komisyonunda masada olacak olan Türk İş Sendikası, maaş tutarı amacıyla açıklamalarda bulundu. Maaşlar amacıyla mühim ipucu veren sendika müspet bir rakam gelirse kabul edilecek dedi. Asgari ücret ikinci toplantısının ne vakit uygulanacağı şimdilik belli olmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Asgari ücret, halen bekar bir işçi amacıyla aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Peki asgari ücret zammı enflasyon farkı, ek zam ve refah payı ile birlikte ne kadar olacak?

    İŞÇİ SENDİKASINDAN HÜKÜMET VE İŞVERENLERE MESAJ

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret zam seviyesinin 7 milyon çalışanı kapsadığını ifade ederek asgari ücret tespit komisyonunun yapısını eleştirdi. Asgari ücret görüşmelerinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile hükümetin masada bulunduğunu ifade eden Atalay iki yapı birlikte bulunduğu vakit istediği asgari ücreti çıkarıyor dedi.

    ÇALIŞMA BAKANLIĞIYLA GÖRÜŞÜLDÜ

    Maaş zam seviyesi ve asgari ücret tutarı amacıyla Çalışma Bakanlığı ile görüşüldüğünü ifade eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Onlar bizim düşüncelerimizi sayın Cumhurbaşkanı'na aktarıyorlar. Önümüzdeki vakitlerde bir daha bir araya geleceğiz. Biz de pazartesi günü Türk-İş'in katılacak komisyonunu teşhis edip Bakanlığa bildireceğiz. 1 Aralık'ta da arkadaşlarımız toplantıya katılacak. Genellikle rakamı hükümetten, işverenden bekliyorum." açıklamasında bulundu.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        4.100 TL İDDİALARI

        Basında yer alan asgari ücret tutarına dair oluşturulan açıklamaları da ele alan Atalay bu rakamları söylemenin basit bulunduğunu ifade eden Ergün Atalay dilenen ile alınanın uyumlu olması gerekliliğini söyledi. Zam tutarı amacıyla nasıl bir beklentide olduklarını ele alan Atalay "Aralık ayının 1'ini bekliyoruz, inşallah önümüze müspet, milletin tebessüm edeceği, belki yüzde 100'ü memnun olmaz ama toplumun 4'te 3'ünü, yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz." açıklamasında bulundu.

        TİSK, TCMB, TÜİK, TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET ZAM TEKLİFİ...

        Türk-İş, Hak-İş ve DİSK Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarında temel alınması gereken ilkeleri şu şekilde sıraladı:

        "- Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan 'geçim şartları' yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir.

        Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik ve benzeri kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir.

        Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. Ayrıca, ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır.

        Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır.

        Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir.

        Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.

        Asgari ücret ile bağlantılı olarak ve günümüz ekonomik koşullarını da dikkate alarak;

        İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri bir destek işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır.

        'Sosyal devlet' ilkesi gereği memurlara çalışmayan eş için ödenen 'aile yardımı' işçiler için de uygulamaya konulmalıdır.
        Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı ve asgari ücret teşviki sadece sendikal örgütlenmenin olduğu iş yerleri için uygulanmalıdır."

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 vatandaştan meydana gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti saptama çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının sonrasında komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların sonrasında son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.

        Bakanlığın teşhis ettiği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımı ile toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu tarafın fazlalığı sağladığı kabul ediliyor.

        ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

        Asgari ücret, halen bekar bir işçi amacıyla aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

        Apartman görevlileri için ise normal işçilerden değişik olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği amacıyla net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi amacıyla 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

        SENDİKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

        DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ toplantı evvel yaptığı ortak bildirimde "2022'de geçerli olacak asgari ücretin, ekonomide yaşanan ilerlemeler de öneme alınarak, insana yakışır bir hayat düzeyini sağlayacak şekilde teşhis edilmesi gereği ortak düşüncemizdir. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üstüne ek edilmeli ve sene süresince asgari ücret belirtiler bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin uygar haline göre ilaveten ek edilmelidir" görüşünü paylaştı.

        Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge amacıyla bakanlık içerisinde yapılan kurulun çalışmalarını tamamladığını söyledi. Bilgin kamu personelinin emekli olduktan sonra ücret ve hayat tipinde yaşadığı kayıpların ciddi bir problem bulunduğunu belirterek, hususuyla alakalı başka bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşüleceğini açıkladı.

            BİR İŞÇİ NE KADAR ALIYOR?

            Asgari ücret, halen bekar bir işçi amacıyla aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri amacıyla ise normal işçilerden değişik olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği amacıyla net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi amacıyla 4 bin 203 lira 56 kuruş.

            İŞTE 3'LÜ FORMÜL

            ● DESTEK ARTIRILACAK

            2021 senesi amacıyla her sigortalı amacıyla işverenlere 75 lira asgari ücret desteği ödeniyor. Bu desteğin artırılarak direkt işçiye ödenmesi söz husussu. Böylece daha evvel 150 liraya kadar yapılan bu destek, işçi amacıyla seyyanen bir zam olarak maaşına yansıtılabilir.

            ● VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ: Bütün asgari ücretliler amacıyla, apartman görevlileri amacıyla yapılan vergisiz ücret formülü döneme alınabilir. Halen asgari ücret net 2 bin 825 lira iken, apartman görevlileri amacıyla bu tutar 3 bin 40 lira. Eğer 2022 zammı yüzde 25 olursa asgari ücret, işçiler amacıyla net 3 bin 532, kapıcılar amacıyla 3 bin 801 liraya çıkacak. Apartman görevlileri formülü uygulanırsa da bütün işçiler net 3 bin 532 lira yerine 3 bin 801 lira alabilecek.

            ● AGİ FORMÜLÜ: Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet gelir vergisinin bir bölümünü almaktan vazgeçerek iade ediyor. Burada gelir vergisinin bütününün AGİ olarak işçiye ödenmesi sağlanabilir. 2021 senesi tutarlarıyla bakıldığında bekar bir işçi amacıyla 268,31 lira olan AGİ, bu formül uygulanırsa 187,82 lira gelir vergisi ve 27,15 lira damga vergisi eklenerek 483,28 liraya çıkabilir. Asgari ücret yüzde 25 artarsa ve bu formül hayata geçerse, bekar işçi amacıyla 335,39 lira olacak AGİ, 234,78 lira gelir vergisi ve 33,94 lira damga vergisi eklenerek 604,11 liraya çıkabilecek.
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