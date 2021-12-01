Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 asgari ücret ilk toplantısında alınacak kararlar nelerdir?

Milyonların gözü kulağı asgari ücrete yapılacak olan zam tutarına çevrildi. Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilki bugün yapılacak. Zam tutarının belirlenmesi için hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de sendikalar bir araya gelecek. Peki, asgari ücret ilk toplantı alınan kararlar nelerdir? Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte son dakika haberinin detayları
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.
2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun asgari ücrete ilişkin son gelişmeleri aktardı. Coşkun'un yaptığı açıklama şu şekilde:
"Toplantı sonrasında Türk- İş Temsilcisi Nazmi Irgat şöyle dedi: 'Benim kanaatime göre Aralık ayının 14'ün de açıklanır.' dedi. Altını çizmekte fayda var. Bu kendisinin kanaati. Net kesin bir tarih değil."
Öte yandan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Bakanın anketlerini gördünüz. Asgari ücretin anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz" dedi.
ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI BAŞLIYOR
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yapacak.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, yarın resmi olarak başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.
İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.