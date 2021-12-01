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    • Ekonomi
    • 02.12.2021 12:05
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    • 02.12.2021 12:05
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    Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 asgari ücret ilk toplantısında alınacak kararlar nelerdir?

    Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyordu. Görüşmeler bugün yapılacak ve bu ay içerisinde alınan karar vatandaşlara duyurulacak. Toplantılara sendikalar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı katılım sağlayacak. Peki, asgari ücret ilk toplantı alınan kararlar nelerdir? Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte son gelişmeler...

    Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    Milyonların gözü kulağı asgari ücrete yapılacak olan zam tutarına çevrildi. Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilki bugün yapılacak. Zam tutarının belirlenmesi için hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de sendikalar bir araya gelecek. Peki, asgari ücret ilk toplantı alınan kararlar nelerdir? Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte son dakika haberinin detayları

    ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

    2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun asgari ücrete ilişkin son gelişmeleri aktardı. Coşkun'un yaptığı açıklama şu şekilde:

    "Toplantı sonrasında Türk- İş Temsilcisi Nazmi Irgat şöyle dedi: 'Benim kanaatime göre Aralık ayının 14'ün de açıklanır.' dedi. Altını çizmekte fayda var. Bu kendisinin kanaati. Net kesin bir tarih değil."

    Öte yandan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Bakanın anketlerini gördünüz. Asgari ücretin anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz" dedi.

    ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI BAŞLIYOR

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yapacak.

    Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, yarın resmi olarak başlayacak.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.

    İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.

        GÖRÜŞMELER BU YIL ERKEN SONUÇLANABİLİR

        Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor.

        İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor.

        Görüşmeler öncesi TİSK, mevcut istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması için asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinde ısrarlı.

        Türk-İş ise yeni asgari ücrete dair talebini kamuoyuyla henüz paylaşmamakla birlikte "insan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret istiyor.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

        Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

        Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

        SENDİKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

        DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ toplantı öncesinde yaptığı ortak açıklamada "2022'de geçerli olacak asgari ücretin, ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gereği ortak düşüncemizdir. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir" görüşünü paylaştı.

        Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge için bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını söyledi. Bilgin kamu personelinin emekli olduktan sonra ücret ve hayat tarzında yaşadığı kayıpların ciddi bir sorun olduğunu belirterek, konuyla ilgili diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşüleceğini açıkladı.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 asgari ücret ilk toplantısında alınacak kararlar nelerdir?
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