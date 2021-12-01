2022'de SGK Bağkur ve memur emeklilerinin ceplerine girecek zam belli oldu! İşte yeni SGK-SSK ve Bağkur'lu zamlı maaş tablosu

SGK Bağkur memur emeklileri için önemli veriler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 2022'de ceplerine girecek zam oranları belli oluyor.
Emekli ve memur maaşları tek tek hesaplandı. Memurlara yüzde 12, emeklilere de yüzde 10 seviyesinde zam yapılması bekleniyor. Kasım ve Aralık ayı enflasyonu da açıklandığında sayılar netleşmiş olacak. Milyonlarca Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 senesi amacıyla yüzde 5+7, 2023 senesi amacıyla ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki sene boyunca kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak. İşte yeni SGK-SSK ve Bağkur'lu zamlı maaş tablosu
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK
Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.
ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.
İLK 6 AYDA YÜZDE 8.45
Memur ve emeklisi, 2019 senesindeki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 senesi amacıyla yüzde 4+4, 2021 senesi amacıyla de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (Ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti. 2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu senenin Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda meydana gelen yüzde 5.45'lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.
ŞİMDİDEN YÜZDE 6.72'YE ULAŞTI
Ocak 2022'de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi durumunda hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5, hem de fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ekim ayı enflasyonunu belirtti ve aylık enflasyon yüzde 2.39 oldu. Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı.