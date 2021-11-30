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    Tedarik sıkıntısı ve çip krizi! 2021 araç fiyatları uçuşta: 2. elde fiyatlar çıldırdı, sıfırı geçti

    Çip krizi yüzünden piyasada sıfır otomobil bulunmazken, ikinci elde fırsatçılar ortaya çıktı. Her gün fiyatlar değiştirilmeye başlandı. Otomobiller gerçek değerinin 2 katına çıktı. Birçok modelde fiyatlar sıfır araçları geçti.

    Otomobil uçar gider

    Pandemi sonrası otomotivde arz ve talep dengesi bozulurken, tedarikte büyük sıkıntı yaşanmaya başladı. Çip krizi de eklenince, normalde kampanya dönemi olan Kasım- Aralık aylarında sıfır otomobil bulmak imkansız hale geldi.

    Sıfır otomobil bulamayanlar ikinci ele yönelince, burada fiyatlar günlük artırılmaya başlandı. Cuma günü 250 bin liraya internete konulan bir otomobilin fiyatı, pazartesi 300 bin liraya çıkarıldı.

    Birbirini izleyen galericiler ve internet siteleri fiyatları sürekli değiştirirken, araç almak isteyenler de isyan etti.

        ANLIK DEĞİŞİYOR
        Sektör yetkilileri, ikinci elde genel olarak al-satçı olarak bilinen ve galerici gibi davranan kişilerin devreye girdiğini ve fiyatları onların yükselttiğini belirtiyor.

        Bu arada yüksek fiyatları gören vatandaş da koyduğu rakamı sürekli güncelliyor. Sıfır model araç olmaması yüzünden az kilometredeki araçlar da sıfır olarak satışa sunuluyor.

        Öyle ki; bazı modellerde fiyatlar sıfırın üzerine çıktı. Örneğin; Toyota Corolla Vision MDS otomobilin sıfırının liste fiyatı 241 bin lira iken, 16 bin kilometre yol yapmış 2021 modeli sitelerde 380 bin liradan satışa çıkıyor. Aynı otomobilin 2019 modeli ve 25 bin kilometrede olanı da 320 bin liradan satılıyor.

            Yine Renault Clio 1.0 Sce Joy otomobilin sıfırı 214 bin 900 lira iken, ilan sitelerinde 2020 model ve 50 bin kilometreye yakın araçlar 310 bin liradan satışa çıkıyor.

            BAKIMA GİDEN ARTTI
            Otomobil fiyatlarındaki yükselişler vatandaşı da tedirgin etti. Elindeki araç yüksek fiyatla alıcı bulsa da yerine yenisini koymak için en az 150 bin liraya ihtiyaç duyan vatandaş, bakım firmalarına talebi artırdı.

            Ortalama olarak 20-30 bin lira harcayarak aracının tüm bakımını yaptırıp ilk günkü hale getiren vatandaş, piyasadaki fiyat dengesizliğinden kurtulmak istiyor.

                BAYİLER GÜN VERMİYOR
                Sıfır otomobiller için aradığımız bayiler ise müşteriye gün vermekten çekiniyor. Örneğin; şu anda istediğimiz aracın fiyatının bugün için 365 bin lira olduğunu ancak ne zaman teslim edileceğini bilmediklerini söylüyor. Uygulamayı ise şöyle anlatıyor: "Siz bize 10 bin lira kapora veriyorsunuz. Biz aracınızı bugün için 365 bin liradan opsiyonluyoruz. Ancak araç ne zaman gelirse o günkü fiyattan size satıyoruz."
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                Haberler Ekonomi Tedarik sıkıntısı ve çip krizi! 2021 araç fiyatları uçuşta: 2. elde fiyatlar çıldırdı, sıfırı geçti
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