Pandemi sonrası otomotivde arz ve talep dengesi bozulurken, tedarikte büyük sıkıntı yaşanmaya başladı. Çip krizi de eklenince, normalde kampanya dönemi olan Kasım- Aralık aylarında sıfır otomobil bulmak imkansız hale geldi.
Sıfır otomobil bulamayanlar ikinci ele yönelince, burada fiyatlar günlük artırılmaya başlandı. Cuma günü 250 bin liraya internete konulan bir otomobilin fiyatı, pazartesi 300 bin liraya çıkarıldı.
Birbirini izleyen galericiler ve internet siteleri fiyatları sürekli değiştirirken, araç almak isteyenler de isyan etti.