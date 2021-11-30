BAYİLER GÜN VERMİYOR

Sıfır otomobiller için aradığımız bayiler ise müşteriye gün vermekten çekiniyor. Örneğin; şu anda istediğimiz aracın fiyatının bugün için 365 bin lira olduğunu ancak ne zaman teslim edileceğini bilmediklerini söylüyor. Uygulamayı ise şöyle anlatıyor: "Siz bize 10 bin lira kapora veriyorsunuz. Biz aracınızı bugün için 365 bin liradan opsiyonluyoruz. Ancak araç ne zaman gelirse o günkü fiyattan size satıyoruz."